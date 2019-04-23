家有考生，如何陪考？专家：志愿填报有技巧，提升应考心态有方法！

“如果把高考比作一场战役，孩子是主力军，老师是前方指战员，家庭则是后方大本营。”在高考中家长应该扮演什么样的角色？在填报志愿时应该做什么？4月20日，在南方青春高考季2019年广东高考招生咨询会东莞分会场，教育界的专家们为家长讲解如何突破“志愿填报”这一重要关口。

“如果把高考比作一场战役，孩子是主力军，老师是前方指战员，家庭则是后方大本营。”在高考中家长应该扮演什么样的角色？在填报志愿时应该做什么？4月20日，在南方青春高考季2019年广东高考招生咨询会东莞分会场，教育界的专家们为家长讲解如何突破“志愿填报”这一重要关口。

“高招会”现场，深圳大学、南方科技大学、哈尔滨工业大学（深圳）、东莞理工学院的老师分别详解各高校往届录取数据、高校特色、专业特点及2019年本科招生政策。此外，现场还有2位高报专家。

长今：填报志愿有技巧，做孩子的“资讯搜集师”

广东高考家长群资深嘉宾，连续五年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾长今老师，曾指导超过数万名家长考生填报志愿。在“高招会”现场，长今“手把手”指导家长如何填报志愿。

“做好高考志愿报前的准备工作”是很多家长关心的问题。长今建议，家长可以通过四个方面来准备。一是了解本省高考招生的相关政策，熟知本省各批次志愿投档的规则和流程；二是了解高校招生章程中关于专业录取规定的相关政策，熟悉学科分类；三是了解各高校优势学科和强势专业；四是了解孩子的兴趣爱好、学科特长、专业取向，并收集这些高校近年来专业录取的数据。

考生和家长如何收集有关学校与专业的信息？如何了解各高校的优势学科和强势专业呢？长今建议家长通过查看教育部学位中心第四轮学科评估高校评估结果来了解各专业的高校排名情况。此外，还可以查看教育部公布的“双一流”学科建设大学名单及建设学科名单。值得注意的是，长今建议家长通过高校官网查看该校的国家重点学科和国家重点培养学科、国家级特色专业、国家级重点实验室、博士点和一级硕士点以及博士后流动站数量和专业方向情况。她表示，这些指标都是体现一所学校的综合实力（数量越多，说明该校的综合实力越强），这些专业方向也就是该校的优势学科和强势专业。

筛选学校和专业有哪些好的方法？应该遵循哪些原则？长今建议家长要提前了解高校的优势学科和强势专业，同时要关注孩子对心仪高校在广东所有招生专业的认可程度，以便确定冲的学校。此外，还要熟知高校相关招生要求，避免因“硬伤”而被高校退档。在此此处上，根据考生的省排位，参考高校近几年的各批次相应类别第一次投档情况一览表，筛选出冲、稳、保的学校。

在随后的分享中，长今分别讲解了“提前批次志愿填报”和“ 本科、专科批次填报”的注意事项。长今说：“提前批志愿没要求一定要报，即使报也没要求一定要报满，所以别见到空格就想要填满，提前批所报的学校专业也并非一定要报满6个，想学哪几个就报哪几个，不想学的别报。”她认为，提前批虽是多一次选择的机会，但提前批所报学校一定要是孩子自己喜欢的学校和专业，因一旦被提前批高校录取就会被提走档案，不再参加之后批次的录取。“如果孩子不想从军，那提前批就别报军校；如果孩子学习语言没天赋，那就别报小语种，否则即使录取，孩子学得也会很辛苦。”

本科、专科批次填报方面，长今提醒家长：“平行志愿投档政策一定要熟知，平行志愿的投档规则要正确理解。”由于同一志愿组里只有1次进档机会，考生档案一旦成功进档，该志愿之后的同一志愿组的志愿就都作废。此外，高校的招生章程一定要细读，关于专业录取规则一定要搞懂搞透。长今指出，如果填报的是有专业级差的学校，6个专业填报时就要慎重，要权衡分析，不可一味去冲高分专业。如果填报的是志愿优先的学校， 6个专业填报时也要慎重选择，分数高的也不可太任性，避免错失机会，造成高分被调剂或被退档（填不服从调剂的）。加入考试注重专业，那么冲高的学校就要慎冲；如果要确保专业的，那就最好牺牲一定分数（或排位），降低学校档次去选学校。

最后，长今总结说，实行平行志愿投档方式录取的，不管采用何种填报模式，前提都是保底学校一定要兜得住底才可。

蓝敏：提升考生应考心态 做孩子的“高考助考师”

越临近大考，调整心态对于提升成绩的效果越好。考生应该如何提升应考心态？家长又应该做些什么帮助孩子？广东实验中学心理学高级教师，学生处副主任，国家二级心理咨询师，国家生涯规划师蓝敏老师，现场和考生家长探讨孩子既能学得好、又能心态好的秘诀以及家长在备考阶段要做好几种角色。

“在这40多天的时间里面，我们作为家长怎怎么样才能够帮助我们的孩子在高考那两天以及未来的人生道路上怎么样助力他。”蓝敏认为家长首先要意识到，高考除了考验学生的知识掌握水平，还考学生身体素质和心理素质。“我们都知道身体不好的同学到了大型的考验面前，应对挫折的能力也会差一些。所以营养确实很重要，身体素质很重要。更重要的其实是一种面对困难时候的心理素质。”

如何提高学生应对困难的心理素质呢？蓝敏建议从现在培养好学生时间管理和压力管理的能力。“现在开始进行把类比高考的题量给孩子限时训练，现在让他很紧张地做题，高考的时候才可以不那么紧张的做题，这就是我说的‘紧张守恒定律’。就是说如果你现在做题不紧张，你高考就会很紧张。如果你现在做题很紧张，高考就会相对松一点点。”

考生有时在做卷子的过程当中，突然发现有一道题不会做就容易心慌、脸红，耗费大量时间，最后发现后面会做的没时间做。这样怎么处理？蓝敏分享了一个方法。考生在拿到试卷的时候应该迅速浏览试卷内容，后面做题过程就能快速的取舍。“什么时候该放弃？你做这道题的时间已经超过了完成后面题所需时间的时候，你就得放弃了。”

考生进入最后冲刺阶段，许多结账也出现了焦虑的情绪，蓝敏提醒，这种焦虑很容易影响孩子情绪。她说：“家长现在就是要觉察自己，要克制自己，因为我们很着急的时候，我们自然而然会做出很多行为，容易给孩子增加焦虑。”她建议，当自己觉得自己很焦虑的时候，可以跟身边的人聊一聊，不要在孩子面前宣泄情绪。”

随后，蓝敏给家长提出几个建议：

一是营造积极氛围，做孩子的“高考助考师”。 蓝敏表示，实验证明人在感觉安全愉快的时候，是最聪明的时候。“如果你的家都敢给他感觉不充不安全不愉快，他都小心翼翼的都很紧张，都不愿意回家。”