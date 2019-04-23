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履行教育职责 广东获评“优秀”

2019-04-23 07:56 来源：南方日报 姚瑶 吴少敏
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日前，国务院教育督导委员会办公室公布了对广东省人民政府2017年履行教育职责的评价意见，总体评价为“优秀”，92项测评点有72项为A（完全落实）、18项为B（基本落实）。评价意见认为，广东在党对教育工作的领导、义务教育均衡发展、校外培训机构专项治理、高等教育建设和高职教育省级统筹5大方面具有特色经验。

记者了解到，这是新中国成立以来，我国首次对省级政府履行教育职责情况进行评价，对检验各地教育改革发展成效，破解各类教育难题具有重要意义。

广东开展中小学党建工作大督查，制定高校领导班子党建责任清单，开展多次党委书记抓基层党建述职评议考核。连续举办22年的高校领导干部暑期读书班，累计参加4000余人次，已成为全国高校领导班子建设的“金字招牌”。

为推动义务教育均衡发展，广东开展公办义务教育学校“20条底线”要求达标情况专项督导，推动优质学校帮扶薄弱学校，中学试点在职称评定中增加支教要求。此外，广东严格开展校外培训机构专项治理的经验向全国推广，建立了省教育厅牵头，公安、人社、工商等部门共同负责的工作机制，联合开展监督管理和专项治理，取得显著成效。

作为职业教育大省，广东提出省财政对省属公办高职院校新增学位给予综合补助，实施职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划。高职教育的省级统筹力度强，在全国有示范作用。

党的十八大以来，广东在全国率先启动高水平大学、高水平理工科大学建设，去年又启动高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，推动高水平大学建设效果明显，69个学科入围ESI全球排名前1%。

评价意见也指出，广东省人民政府要以评价为契机，制定公办幼儿园生均拨款标准和普通高中生均拨款标准，逐步消除学校大班额现象，缩小城乡义务教育差距，深化教育督导改革，奋力开创新时代广东教育强省建设新局面。

编辑： 唐巧燕

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