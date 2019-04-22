巧用综评读名校！北师港浸大、深北莫高招动态看过来！

4月20日下午，“2019广东高考招生咨询会”在南方传媒大厦继续举办。本场活动邀请了北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（下称北师港浸大）、深圳北理莫斯科大学（下称深北莫）到场宣讲。此外，还邀请到广受家长欢迎的高考志愿资深填报专家一鸣惊人为大家讲解《何为综合评价及其作用》。

4月20日下午，“2019广东高考招生咨询会”在南方传媒大厦继续举办。本场活动邀请了北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（下称北师港浸大）、深圳北理莫斯科大学（下称深北莫）到场宣讲，北师港浸大招生办公室主任林群英详解所在高校的学校特色、专业特点、往届录取数据及2019年本科招生政策等深圳北理莫斯科大学代理第一副校长塔拉索夫博士介绍学校情况，招生办公室赵昊主任介绍学校招生方案。此外，还邀请到广受家长欢迎的高考志愿资深填报专家一鸣惊人为大家讲解《何为综合评价及其作用》。

在高考咨询会现场，家长们一边听着老师们的精彩分享、介绍，一边将重点内容拍照记录。

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（点击上方视频，招办老师有话说！）

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

北师港浸大是由北京师范大学与香港浸会大学于 2005 年在广东珠海携手成立的首家“内地与香港合作办学”的高校，是中国第一所推行博雅教育的新型国际化大学。北师港浸大采用校董会领导下的校长负责制和香港高校管理模式，由中国科学院院士汤涛教授任校长。

（北师港浸大招生办公室主任林群英）

全英教学，毕业生可获双证

北师港浸大设有工商管理、人文与社会科学、理工科技和文化与创意四个学部，开设二十多个本科专业，实施四年全英文教学，所有课程均通过香港浸会大学严谨的课程评审。学校拥有一支来自三十个国家和地区的优秀师资队伍，在校生约六千人。毕业生学成后获颁香港浸会大学学士学位证书和北师港浸大本科毕业证书，在内地、香港及国际范围均获认可。北师港浸大毕业生逾六成前往欧美、澳洲、亚洲等多个国家及地区深造，其中近七成毕业生进入全球前 100 强高校和香港八大公立高校继续深造，攻读硕士或博士学位。参与就业的毕业生也深受跨国企业、国企以及政府和公共组织等机构青睐。

2019年招生政策及历年招生情况

2019年北师港浸大在全国30个省市拟招1750人。其中29个省市实行重本招生，广东省实行多元化招生，即在“提前批非军检院校”和“自主招生等院校综合评价”批次招生。

需要注意的是：本科提前录取批次—非军检院校院校代码为16401，招生计划有300个（拟）。2019年报考金融数学专业的广东考生，数学单科成绩还应不低于100分。

2019年北师港浸大综合评价招生列表：

3月15日-5月31日前：登录北师港浸大系统报名

6月11日：登录报名系统查看是否有入学测试资格

6月16日：考生参加北师港浸大入学测试。

6月24日：登录报名系统查看是否通过入学测试

6月末：在广东省“自主招生等院校”综合评价志愿栏填报北师港浸大

7月上旬：投档及录取

关于新生入学奖学金

一、广东省本科提前录取批次新生入学奖学金

1. 全额奖学金：在广东省本科提前录取批次非军检院校栏报考北师港浸大；英语单科成绩须达到127分以上；文科排名达到广东省前1500名（含），理科前6000名（含）；

2. 半额奖学金：在广东省本科提前录取批次非军检院校栏报考北师港浸大；英语单科成绩须达到127分以上；文科排名达到广东省前3000名（含），理科前12000名（含）。

二、广东省综合评价录取奖学金

1. 在广东省参加2019年高考，且文科排名广东省前4000名（含），理科前25000名（含）；

2.综合评价录取总成绩排名在文理各前20名；

3.参加2019年北师港浸大广东省高考基础上的综合评价录取入学测试，并在填报高考志愿时于自主招生等院校“综合评价”志愿栏报考北师港浸大。

深圳北理莫斯科大学

深北莫是深圳市人民政府、北京理工大学和莫斯科国立罗蒙诺索夫大学合作设立的具有独立法人资格的中外合作大学。学校以建设独具特色的世界一流国际化综合性研究型大学为目标，致力于开展精英教育以及高水平研究和创新活动，为中俄战略合作与区域经济社会发展培养高质量的创新人才，提供高水平学术成果。

（深北莫招生办公室赵昊主任）

深北莫于2016年10月正式设立，2017年8月首批学生入校，学校国际代码为16409。深北莫紧紧围绕学生能力培养，固化以学生为本的教育教学要求；培养学生扎实的理论基础，使学生在未来学术发展中逐渐显露优势；注重动手能力培养和理论与实践相结合；所有课程采用小班教学，外语课程教学不超过15人。所有俄语课程均由莫大选派优秀对外俄语教师团队任教，享有纯正、独特的俄语教学资源。

深北莫2019年本科招生专业

外国语言文学（俄语）050202H（语言文学系）

依托莫大语言系雄厚实力，提供原汁原味、 高水平的俄罗斯语言学教育，以培养俄罗斯语言和文化领域具有高素养、满足各领 域交流需求的专门人才为目标。

材料科学与工程 080401H(材料科学系)

依托莫斯科大学材料科学系，人才培养和 科学研究具有材料、化学、物理、力学多 学科交叉的鲜明特色，并适应现代高等教 育和科学研究的发展趋势。

数学与应用数学 070101H（计算数学与控制系）

数学与计算机应用交叉融合以并行算法和 超级计算机应用为重要内容。既突出厚基 础、严要求，也强调实用性、全方位。培 养学生的计算机应用能力和扎实的数学建 模能力。

国际经济与贸易 020401H（经济系）

注重数学基础的经济学应用。借鉴莫大经 济系在经济贸易领域教学科研的成功经验， 设计了具有国际视野、把握世界经济发展 动态的培养方案，培养引领“一带一路” 经贸发展的优秀人才。

生物科学 071001H（生物系）

聚焦土壤环境、海洋生态、生物医学、纳 米生物技术，依托俄罗斯以及欧洲生物科 学领域综合实力最强的教学科研机构-莫大 生物系，利用其遍布各地的实验站与观测 站，开展宽口径、厚基础的培养模式。

深北莫实行基于高考的综合评价录取模式，该校2019年综合评价本科招生主要时间节点如下：

【招生地区】广东、北京、山东、安徽、福建、 湖南、陕西、黑龙江、四川、河北、河南、湖北、山西、江西；

【报名时间/志愿批次】报名截止时间：5月15日；志愿填报批次：提前批；

【学费/奖学金】4万/学年。设立新生奖学金、学业优秀奖学金、 个人成长资助金等；

【须知】高考成绩须达到所在省份本科；第一批录取最低控制线及以上；须参加深北莫组织的学校测试。

《何为综合评价及其作用》

一鸣惊人

什么是综合评价？据一鸣惊人老师介绍，综合评价是教育部门下放部分招生自主权给试点学校。这些试点学校不再是以高考“裸分”成绩作为录取的唯一标准，而是用高考成绩、校测成绩以及水平测试的综合成绩进行考核录取。

（高考志愿资深填报专家一鸣惊人）

从去年的高考志愿表里面可以看得到，综合评价属于“零批次”，录取顺序是在提前批之后、本科批次之前，这三个批次互不干扰。

目前，实施综合评价的11家试点学校中，包括中山大学、华南理工大学、南方科技大学、浙江大学等在内的8所大学会按照高考成绩占60%、校测成绩占30%、水平测试占10%的方式录取，也就是俗说的“631”。

举个例子：该学生高考成绩是525分，校测成绩是87.8分，综合测试AAA。按照中大“631”比例折算后的总成绩为78.33分，高于“631”最低录取分数75.62分，成功被中大录取。

（631案例）

分析：“这位同学正是通过综合评价录取途径成功把高考的80多分给补回来了，因为去年广工正常投档线是522分，而中山大学正常投档线是607分。”据一鸣惊人老师分析，如果按照正常批次报考录取，该学生525分或许只能被录到广东工业大学。在综合评价录取名单中其实有超过50%的学生“裸分”是去不了中山大学，这一途径无形中实现了学生志愿报考的“逆袭”。

在填报综合评价时需要注意哪些事项？一鸣惊人老师总结了以下几点：

关注试点学校官方网站；仔细阅读招生简章；注册报名并准备好按要求提交的资料；备考(今年新增体育测试）；填报高考录取志愿表。

活动现场更多精彩信息，请扫描下方二维码关注活动直播。

记者|唐巧燕

视频|罗予岐

2019年3月—6月，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”将举行。全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，并邀请热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。广东高考招生咨询会已连续举办4年，今年是第5年，每年服务考生超五千人次，为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。

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