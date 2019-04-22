人气实力组合浙大+南大齐开讲，最新报考资讯快收好！

4月20日上午，“2019广东高考招生咨询会”邀请到浙江大学、南京大学来广州宣讲，众多家长一大早就赶来，400多个座位座无虚席。“高招会对高考志愿填报很有帮助，我们可以面对面跟招办老师交流，第一时间获取志愿填报指导”不少家长表示听完宣讲收获颇多。

南方网讯（记者/唐巧燕）4月20日上午，“2019广东高考招生咨询会”邀请到浙江大学、南京大学来广州宣讲，众多家长一大早就赶来，400多个座位座无虚席。“高招会对高考志愿填报很有帮助，我们可以面对面跟招办老师交流，第一时间获取志愿填报指导”不少家长表示听完宣讲收获颇多。

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（活动现场）

浙江大学医学院教授/浙江大学广东省招生组组长胡济安教授、南京大学学生工作处副处长/本科招生办公室主任李浩为家长详细介绍学校概况和高招数据，大家还可现场提问，校方就具体问题进行了耐心细致的解答。

浙江大学

浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学，其学科涵盖十二个门类，设有7个学部、36个专业学院（系）、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区，占地面积5739978平方米，校舍总建筑面积2575983平方米，图书馆总藏书量708.4万册。在国家公布的“双一流”建设名单中，学校入选一流大学建设高校（A类），18个学科入选一流建设学科，居全国高校第三。

（浙江大学医学院教授、浙江大学广东省招生组组长胡济安教授）

值得注意的是， 竺可桢学院是浙江大学实施优秀本科生特别培养和精英教育的荣誉学院，是实施教学改革的示范基地。目前，竺可桢学院设有工科试验班（竺可桢学院交叉创新平台）、混合班 、人文社科实验班、求是科学班（国家基础学科拔尖学生培养试验计划项目）、医学试验班（巴德年医学班，八年制）、神农班等。

（2018级竺可桢学院各培养类别招生人数）

临床医学、口腔医学实施“5+3”一体化培养，毕业生可获得同时获得4个证书：硕士研究生毕业证书、硕士专业学位证书、执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书。

高考学生走进浙大有哪些机会？

【理科生】第一批：理工类专业（浙江大学代码：10335）；提前批：海洋科学、工科试验班 、应用生物科学类（浙江大 学代码：10335）；第一批：医学类（浙江大学医学院代码：19335）。

【文科生】第一批：人文类、社科类（浙江大学代码：10335）提前批：人文科学实验班（日语、俄语）（浙江大学代码：10335）；

此外，还有自主招生、综合测评（国际校区招生）、高校专项（自强计划）、小语种招生。

南京大学

南京大学是一所历史悠久的百年名校，始终坚持办中国最好的本科教育，创新设计的文理工医学科融通、专业体系相互通达的“三三制”人才培养体系，通过将100%的课程开放给全校本科生选择，实现100%专业和100%发展路径的自由选择，并因此于2014年荣获第七届高等教育国家级教学成果奖特等奖，唯一高校独立完成。南大在2018年第八届高等教育国家级教学成果奖中荣获5项一等奖，数量占一等奖总数的十分之一，位居全国高校第一，表明南京大学在教学教育改革和创新人才培养方面走在全国高校前列。

（南京大学学生工作处副处长、本科招生办公室主任李浩）

目前，南京大学拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学11个学科门类、46个学位授权一级学科。8个一级国家重点学科——中国语言文学、数学、物理学、天文学、化学、计算机科学与技术、地质学、生物学；13个二级国家重点学科——马克思主义哲学、世界史、政治经济学、企业管理、英语语言文学、社会学、情报学、微电子学与固体电子学、物理材料与化学、环境科学、气象学、自然地理学、外科学（普外）；6个国家重点培育学科经济法学、中国近现代史、世界经济、环境工程、水文与水资源、大气物理与大气环境。

据南京大学学生工作处副处长、本科招生办公室主任李浩介绍，南京大学新兴学科也是不断涌现：

值得一提的是，南京大学“三三制”教学改革获得2014年教学成果特等奖唯一独立完成高校。

南京大学实行灵活的转专业政策，按大类培养：3次学科专业分流+3次跨学科专业选择

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2019年3月—6月，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”将举行。全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，并邀请热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。广东高考招生咨询会已连续举办4年，今年是第5年，每年服务考生超五千人次，为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。

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