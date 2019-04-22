南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

4月23日起，广佛可共享公共图书馆资源

2019-04-22 07:32 来源：南方网
字号减小 字号增大

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/曾茜）4月21日，第四届广州读书月发布会在广州图书馆举行，广州市文化广电旅游局副局长吴青松、广州图书馆馆长方家忠与读者代表一起，共同启动了 “公共图书馆广佛通”项目。

活动现场

据了解，自4月23日起实施的“公共图书馆广佛通”项目包括人通、证通和资源通。

“人通”指持广佛两市身份证居民凭本人身份证到广图、佛图注册均视同本地居民注册成为长期读者，享受广佛两市公共图书馆相应服务。

“证通”指经任一方读者确认授权，可直接注册为对方的长期读者，享受对方的相应服务。

“资源通”指在两市公共图书馆服务体系内的特定馆舍、特定设备、特定窗口设置面向两市系统的文献借还平台流通对方文献，实现文献资源互通（目前开通广图、佛图两馆作为文献互通点，其他网点逐步开通）。

“公共图书馆广佛通”项目实施后，持有广州图书馆集群系统读者证的读者可以通过广州图书馆网站、广州图书馆微信公众号自行开通佛山市图书馆的服务功能；佛山市户籍的居民可以凭身份证在广州图书馆“公共图书馆广佛通”自助设备、广州图书馆网站、广州图书馆微信公众号注册广州图书馆读者证。广佛读者可通过广州图书馆、佛山市图书馆专门的自助借还设备借还对方的文献。

此外，广佛两地还将启动“广佛同城共读”活动，拟通过广佛两地市民同读一本书的形式，营造全民阅读氛围，探索两地图书馆同城化联动合作。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第06期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235