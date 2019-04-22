4月23日起，广佛可共享公共图书馆资源

自4月23日起实施的“公共图书馆广佛通”项目包括人通、证通和资源通。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/曾茜）4月21日，第四届广州读书月发布会在广州图书馆举行，广州市文化广电旅游局副局长吴青松、广州图书馆馆长方家忠与读者代表一起，共同启动了 “公共图书馆广佛通”项目。

活动现场

据了解，自4月23日起实施的“公共图书馆广佛通”项目包括人通、证通和资源通。

“人通”指持广佛两市身份证居民凭本人身份证到广图、佛图注册均视同本地居民注册成为长期读者，享受广佛两市公共图书馆相应服务。

“证通”指经任一方读者确认授权，可直接注册为对方的长期读者，享受对方的相应服务。

“资源通”指在两市公共图书馆服务体系内的特定馆舍、特定设备、特定窗口设置面向两市系统的文献借还平台流通对方文献，实现文献资源互通（目前开通广图、佛图两馆作为文献互通点，其他网点逐步开通）。

“公共图书馆广佛通”项目实施后，持有广州图书馆集群系统读者证的读者可以通过广州图书馆网站、广州图书馆微信公众号自行开通佛山市图书馆的服务功能；佛山市户籍的居民可以凭身份证在广州图书馆“公共图书馆广佛通”自助设备、广州图书馆网站、广州图书馆微信公众号注册广州图书馆读者证。广佛读者可通过广州图书馆、佛山市图书馆专门的自助借还设备借还对方的文献。

此外，广佛两地还将启动“广佛同城共读”活动，拟通过广佛两地市民同读一本书的形式，营造全民阅读氛围，探索两地图书馆同城化联动合作。