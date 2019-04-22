送书上门、400场活动…书友福利贴快收好

4月21日，第四届广州读书月发布会在广州图书馆举行

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/曾茜）4月21日，第四届广州读书月发布会在广州图书馆举行。记者在会上了解到，广州已建12个国家一级公共图书馆、广州图书馆为残障人士“送书上门”、将举办400场阅读分享活动…一大波书友福利来袭，赶紧往下看吧！

广州拥有12个国家一级公共图书馆

据《广州市“图书馆之城”建设2018年年报》显示，截止2018年底，广州全市总共拥有12个国家一级公共图书馆，而公共图书馆的注册读者量合计为317.47万人，首次超过300万人，占广州市常住人口的21.30%。

在数字阅读方面，2018年全市公共图书馆的数字资源下载、浏览量为8678.84万篇（册）次，人均利用数字信息资源量为5.82篇（册）次，已达到2018年7月广州市文化广电旅游局印发实施《关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》所规定的“到2020年，全市人均利用数字信息资源量达到4.5篇（册）次”。在刚刚结束的2019中国数字阅读大会上，广州入选“2018年度中国十佳数字阅读城市”。

“送书上门”为残障人士一年提供24次免单

广州图书馆推出了新的惠民措施，即针对残障人士的“送书上门”服务免单优惠，即已注册为广州图书馆读者的残障人士可以凭读者证及第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称《残疾人证》）到广州图书馆的总服务台申请办理，成功办理后原普通读者证升级成为“优惠读者证”。

开通“优惠读者证”的读者即日起可享“送书上门”服务优惠，但一年内仅限24单，超出24单之后读者需要自付费。另外，只有持第二代《中华人民共和国残疾人证》且残疾程度为一级、二级的注册读者才可升级为“优惠读者证”，但并不包括视障人士，因为已有读者证的视障读者早自2014年起即可直接致电83836666-1071申请办理盲文图书免费送书上门服务。

“送书上门”是广州图书馆2018年5月上线的服务，即一个快递包裹最多包含5本书，一个包裹需要支付6元快递费。该项服务开通以来，目前已成交了近15000单。在今年读书月期间，4月1日起“送书上门”发起1万单免单活动，即借书可以免单，还书需付费，目前已有近4000免单服务成功完成。

39个公益阅读项目将为公众提供约400场活动

发布会上，由广州图书馆和广州新华出版发行集团股份有限公共建的“广州公益阅读”项目公布了入选的39个“2019年广州公益阅读创投项目”，包括服务残障人士的“伴读计划——残障人士无障碍阅读服务推广项目”，服务流动社区儿童的“广州微笑“童声童戏”立体读书会”，面向孤独症儿童的“阅读，让我们都一样——孤独症儿童伴读计划”等在内的这39个公益阅读项目将在2019年总共获得由广州图书馆和广州新华出版发行集团股份有限公司提供的38万活动经费。

这39个项目立足社区，服务公众，伴随广州建设“图书馆之城”的步伐，在2019年里将分别在社区会所、图书馆、书院等公共场所开展约400场阅读分享活动，并且面向公众免费开放。

此外，发布会上还颁出了十大“最美基层图书馆”、2019年度广州市公共图书馆 “好读者”等各类奖项。