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到农村学校讲学吧！每学年可获工作经费

2019-04-22 07:32 来源：南方网 吴少敏 马立敏
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记者从省教育厅独家了解到，日前省教育厅联合省财政厅印发《广东省银龄讲学计划实施方案》（简称《方案》），提出今年起我省将通过实施银龄讲学计划，面向社会公开招募一批符合条件的优秀退休教师、校长、教研员等到农村学校讲学。相关财政部门将为银龄教师提供每人每学年2万元的工作经费。

应募时年龄不超过65周岁

根据《方案》，银龄教师应充分发挥优秀退休教师作用，为农村学校提供智力支持，帮助提升农村学校教学水平和育人管理能力，缓解农村学校优秀师资总量不足和结构不合理等矛盾，促进城乡教育均衡优质发展。

实施范围以县（市、区）为基本单位，根据本地实际情况开展。实施学校为乡镇（不含县城所在镇街）及乡镇以下的农村学校。

哪些退休教师符合招募条件？《方案》明确，银龄讲学计划招募对象为我省退休的优秀中小学教师（校长、教研员）。同时，必须热爱教育事业，认真贯彻落实党和国家的教育方针，具有先进教育教学理念，同时师德高尚，甘于奉献，志愿到农村讲学；应募时年龄不超过65周岁，身体健康；教育教学经验丰富，具有中小学中级及以上职称，有相应的教师资格证；符合学校招募岗位的其他条件。原单位返聘退休教师工作不列入银龄讲学计划。

需在乡镇学校驻点不少于1学年

《方案》同时明确了银龄教师的岗位职责。

银龄教师应在乡镇学校驻点，根据自身专业特长，开展以课堂教学为主的讲学活动，承担相关教学任务。也可通过开展听课评课、开设公开课、研讨课或专题讲座、跟岗指导等方式，对所在乡镇的学校教学、管理和教师培训等工作进行跟踪指导，同时充分发挥示范辐射作用，带动提升所在县农村学校的教育教学管理水平和教师专业发展水平。

银龄教师讲学服务时间原则上不少于1学年，鼓励考核合格的银龄教师连续讲学，但一般不超过3学年。各县（市、区）教育行政部门应当与银龄教师按学年签订讲学服务协议，明确双方的权利和义务，包括讲学时间、讲学学校、讲学方式和内容、办公与生活条件、享受相关待遇，以及争议处理办法等。

签订服务协议前，银龄教师需提供二级甲等以上医院近六个月出具的体检报告。服务期间，由各县（市、区）对银龄教师进行跟踪评估，对不按协议要求履行义务的，或因身体原因不适合继续讲学的，予以解除协议。

每人每学年可获得2万元工作经费

《方案》明确，银龄教师服务期间人事关系、现享受的退休待遇不变。按月发放工作经费。工作经费主要用于向银龄老师发放工作补助、交通差旅补助及购买意外保险费等补助。

银龄教师工作经费标准为每人每学年2万元，其中：我省欠发达地区的71个县（市、区），由省财政负担；其他地区由市、县自行负担。

各市、县（市、区）可根据实际，提高银龄教师工作经费标准，高出部分由市县财政负担。如需安排讲学教师岗前研修，费用由市县财政负担。各县（市、区）财政要统筹安排银龄教师招募、管理等各项经费。

同时，各县（市、区）要为银龄教师提供周转宿舍，配备必要的生活设施。银龄教师因病因伤发生的医疗费用，按本人医疗关系和有关规定办理。对于服务期间表现优秀的，在评优表彰等方面优先考虑，可按照有关规定给予表彰、奖励。对于服务期间考核不称职或存在问题的，按照有关规定处理。银龄教师不申报评审中小学教师职称。

根据《方案》，银龄讲学计划将从今年秋季开始实施，今后在总结工作经验的基础上，根据各市、县（市、区）实际情况，省教育厅制定年度招募计划，确定招募人数。

编辑： 唐巧燕

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