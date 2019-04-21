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广东600余家高成长企业进校园招聘

2019-04-21 21:20 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）4月21日，由广东省工业和信息化厅、广东省教育厅主办，华南理工大学、广东省中小企业服务中心承办的“2019年广东省高成长企业进校园现场招聘活动”在华南理工大学（大学城校区生活区田径场）举办，此次招聘活动旨在促进高校毕业生多渠道创业就业，进一步引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，优化中小企业人才结构，推动中小企业高质量发展。

　　本场活动，是以省内外高成长企业、大型骨干民营企业、“专精特新”企业、创新产业化示范基地企业和“隐形冠军”等高成长企业为主。包含中铁建工集团有限公司广州分公司、广东格兰仕集团有限公司、宝武集团广东韶关钢铁有限公司、广东拿斯特（国际）照明有限公司、伟乐视讯科技股份有限公司、肇庆蓝带啤酒有限公司、广东华扬环保科技股份有限公司等省内外高成长企业，共600余家参加，为毕业生提供了1.5万个就业岗位。

　　从参加企业和岗位来看，涵盖了计算机类、机械类、电子类、营销类、生物类、化工类、设计类、艺术类、财务类、金融类、医学类、新闻类、统计类、法律类、体育类及电子商务类等28个专业，为广大毕业生提供了较充足的广东先进制造业、金融科技、生物科技、化工制药等多行业岗位选择。本次活动进一步给毕业生和用人单位提供优质便捷的服务，充分运用信息化手段，提前通过网络平台、微信公众号、微信群、QQ工作群及各高校张贴海报等方式进行了信息推送，毕业生可在线上提前了解企业需求，再通过线下活动有序地与企业进行高效对接。现场设置了就业政策与指导咨询区、医疗服务区、法律咨询区及后勤服务区，帮助毕业生了解政策、提升求职技能，最终顺利找到理想的就业岗位。

　　此外，现场还为有“携笔从戎、报效祖国”的有志学生提供了征兵咨询专区。

编辑： 柯丹洁

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