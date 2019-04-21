“广州工行杯”2019年华南理工大学大学生职业规划大赛举行

职业规划的目的绝不仅是帮助个人按照自己的资历条件找到一份合适的工作，达到与实现个人目标，更重要的是帮助个人正真了解自己，为自己定下事业大计。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/祝和平）“作为一个理想主义者，由于太理想化，经常会忽略理想所需要的现实和细节问题；有时候会感情用事，根据个人价值观进行判断，会过度陷入别人的情感和问题中；总是避免冲突，有时会不够诚实和公平；总想得到表扬，希望自己的才能和贡献得到赏识，对于评价非常脆弱，容易忧虑，感到内疚，失去自信；当压力很大时，会变得暴躁、慌乱、吹毛求疵……”

“我现在是一名大二的学生了，但说实话，刚开始一年的大学生活并没让我觉得未来方向更加清晰，反而是更增添了些许迷茫。刚来到大学，离开了父母的管教，少了很多考试学业的压力，生活变得无拘无束自由自在。但也就在这种随心所欲的氛围下，我也开始变得非常迷茫。”

“通过分析总结，我很大程度上认识了自己，发现自己有较强的组织、管理能力，同时善于与人沟通，具备合作精神，对人的声音及感情有较强的感知能力。在工作中，我较为在意他人对我的认同度，以及工作带来的成就感。根据以上特征及个人爱好，我判断自己适合教育、咨询、市场、销售类的职业。”

4月21日，“广州工行杯”2019年华南理工大学大学生职业规划大赛决赛在逸夫人文馆报告厅举行。10名进入决赛的选手围绕职业生涯规划主要五大步骤内容，即通过自我认知、职业认知、目标确立、计划实施和反馈修正，认识了自我，认识了职业世界，确立了职业发展目标，选择从事产品研发经理、教师、市场/销售、公务员、企业管理（创业）、土木工程师、保险精算师、成本估价师、税务人员等职业。

“广州工行杯”2019年华南理工大学大学生职业规划大赛由华南理工大学学生就业指导中心、校团委主办，化学与化工学院承办，旨在深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实全国教育大会精神。大赛主题是“规划生涯，点亮梦想”，主办方希望通过比赛的形式，传播和普及职业规划理念，引领和示范职业规划实践，提升大学生职业素养与能力，唤醒大学生的学业生涯管理与就业自助意识，从而进一步促进学校毕业生就业创业工作的深入开展，实现毕业生更高质量和更加充分的就业创业。

比赛包括初赛和决赛两个部分。初赛由学校学生就业指导中心组织专家对参赛选手书面作品进行评审，选出参加决赛名单。决赛包含书面作品评比、现场PPT展示、情景模拟3个竞赛环节，所占的分值比例依次为50%、30%、20%，各环节得分总和为选手最终成绩，据此评出相应奖项。同时根据广东省分配的名额选出若干名选手参加广东省大学生职业规划大赛初赛。

据悉，职业规划的目的绝不仅是帮助个人按照自己的资历条件找到一份合适的工作，达到与实现个人目标，更重要的是帮助个人正真了解自己，为自己定下事业大计，筹划未来，拟定一生的发展方向，根据主观条件设计出合理且可行的职业生涯发展方向。职业规划可以发挥个人的专长，开发自己的潜能，克服生涯发展困难，避免人生陷阱，不断修正前进的方向，最后获得事业的成功。