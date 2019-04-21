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广外德语国家研究中心正式成立

2019-04-21 19:34 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 杜卫华）4月20日，由西方语言文化学院主办，广东外语外贸大学（下称广外）协同创新中心、梁宗岱学术研究中心、广东国际战略研究院、瑞士苏黎世大学瑞中案例研究中心、德国学术交流中心（DAAD）协办的“德语国家研究暨瑞士专题国际学术研讨会”在广外召开。

与会嘉宾合影

来自国内外各领域的50余名专家、学者齐聚一堂，聚焦德语国家文学、文化、政治和外交等领域的研究，共探德语国家最新的发展。

“德语国家在人类历史和思想史上有着重要的影响，本次国际学术研讨会是广东省德语国家研究和欧洲研究的一大盛事”广外何传添副校长在致辞中表示，希望国内从事德语教学和德语国家研究的学者积极交流，今后可以开展长期研讨合作。

会上宣布了广外德语国家研究中心的正式成立，广外刘齐生教授被聘为该中心主任。“广东一直同德国、奥地利和瑞士有着密切的交往”刘齐生教授表示，成立德语国家研究中心对于深化中欧交往研究，增进双方互动交流具有重要意义。

广外德语国家研究中心授牌仪式现场

记者了解到，本次研讨会有6个主题报告、3个专题讲座、并设瑞士文学和文化、瑞士研究、德国文化研究三个分组，涵盖了瑞士研究和德语国家研究中的各个方面。中国人民大学刘小枫教授、上海外国语大学德语系系主任陈壮鹰教授、北京航空航天大学的吴晓樵教授、瑞士苏黎世大学的魏特曼教授、广东外语外贸大学刘齐生教授、广东外语外贸大学刘小平教授分别作了题为“回顾19世纪晚期的巴塞尔之争：尼采与布克哈特”、“宗教、文化、经济、政治视野下的瑞士与非洲关系”、“晚清瑞士小说译本《小仙源》的版本、底本及其流传”、“瑞士企业竞争力与创新研究”、“为什么德国没有形成马赛克社会”、“广外学报改版与征稿”的主旨演讲。

编辑： 唐巧燕

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