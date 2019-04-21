广东省法学会党内法规研究会正式成立

4月21日，广东省法学会党内法规研究会成立大会暨“党规与国法的衔接协同”学术研讨会在广州举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 李杰）4月21日，由广东省法学会主办，广东外语外贸大学党内法规研究中心、区域一体化法治研究中心、法学院承办的广东省法学会党内法规研究会成立大会暨“党规与国法的衔接协同”学术研讨会在广州举行。

广东省法学会专职副会长兼秘书长姜滨，广东外语外贸大学党委副书记、校长石佑启，广东省社会科学界联合会党组成员、专职副主席、秘书长叶金宝，广东外语外贸大学副校长阳爱民，广东省教育厅科研处（研究生教育处）处长欧阳谦，广东省法学会研究部主任郑桂琼等领导出席了开幕式。

选举产生广东省法学会党内法规研究会会长

广东外语外贸大学阳爱民副校长在致辞中指出，成立广东省法学会党内法规研究会意义重大，广外将不断支持党内法规研究工作的开展，推动党内法规研究水平不断提高。

“成立广东省法学会党内法规研究会，要充分发挥研究会的人才优势，推动党内法规理论与法学理论的融合发展，将法学理论的优秀成果，借鉴和运用到党内法规的理论研究和制度建设中”广东省法学会姜滨副会长希望，广东省法学会党内法规研究会在今后的工作中求实创新，取得更多、更高水平的研究成果，为党内法规研究做出更多贡献。

本次会议审议通过了研究会章程，选举通过了理事、常务理事、会长、副会长、秘书长候选人名单。石佑启当选为广东省法学会党内法规研究会会长。

参会领导共同为研究会揭牌

石佑启会长在讲话中对省法学会和研究会各位理事的信任表示感谢。他提出，要搭建党内法规研究交流平台；健全学会的各项制度机制，为研究工作提供高效服务；通过推出一批党内法规高水平研究成果，以贡献扩大影响，不断推进党内法规研究会工作新发展。

多方齐聚，共探党内法规研究

在“党规与国法的衔接协同”学术研讨会上，中山大学党建党史研究所所长/马克思主义学院郭文亮教授、广东外语外贸大学马克思主义学院院长谢迪斌教授、深圳大学党内法规研究中心副主任叶海波教授、广州市人大常委会法制工作委员会陈宁副主任、 广东金融学院法学院陈咏梅副教授、广东外语外贸大学党内法规中心助理研究员李福林博士、中山市人大常委会法工委备案审查科马利平副科长就如何更好地实现党内法规同国家法律的衔接和协调，分别发表了自己的观点。

与会专家合影留念

会上，各位专家广泛交流，为进一步推动党内法规研究的发展积极建言献策。