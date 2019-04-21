干货！专家详解高考志愿填报流程

高考志愿填报的步骤和流程是怎样的？在备考期间家长可以为志愿填报做哪些准备工作？谈到高考志愿填报，很多家长、考生会感到茫然，缺乏方向感。

高考志愿填报的步骤和流程是怎样的？在备考期间家长可以为志愿填报做哪些准备工作？谈到高考志愿填报，很多家长、考生会感到茫然，缺乏方向感。

4月20日上午，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”（以下简称“2019高招会”）广州场继续“开讲”。本次活动除邀请了全国高考志愿规划师卢佳适为大家详解《高考志愿填报流程》。​

“2019年高考时间、分数公布时间、录取时间分别是如何安排的呢？”宣讲一开始，卢老师用几个问题跟家长做了简单测试互动，发现目前仍有许多家长对高考基本流程不太了解。卢老师建议各位家长，在志愿填报过程中一定要掌握清晰思路，依托权威渠道，参考准确信息，利用科学方法，进行合理决策。

（全国高考志愿规划师卢佳适）

一、熟悉志愿填报政策

在备考期间，家长可以通过参加学校召开的志愿填报宣讲会，了解当年最新高招政策，理清志愿模式，并掌握滑档；退档；征集志愿等概念。要对目标的高校、专业进行一个系统查阅，清楚历年招录情况，并对今年的高考招生计划有一个大致的把握。

二、收集志愿填报信息

在收集志愿填报信息的过程中，主要分为四步：知己、知彼、决策、行动。其中，卢老师着重讲解了该如何做到“知己知彼”。

知己：了解学生的基本情况（身体条件）、学业成绩（高考成绩、模考成绩、单科学习成绩）、个人特质（兴趣、能力、性格）、家庭情况、报考意愿（院校优先还是专业优先）等。

知彼：大家可以通过广东省教育考试院官网、广东教育考试服务网、教育部阳光高考网站、中国学位与研究生教育信息网及各高校招生官网，了解高校的办学信息（办学层次、环境、特色等）、录取信息（往年投档排位、录取均分、招生人数等）、专业概况（人才培养计划、课程设置、就业方向、专业录取规则）等。

三、锁定专业

1.了解专业概况

【本科专业】专业大类13个，专业类（一级学科）92个，专业（二级学科）506个。【专科专业】专业大类19个，专业类99个，专业748个。

2.缩小专业范围

考生可以依据自己的学科兴趣选专业。

【喜欢化学】环境科学与工程类；材料类；基础医学类；药学类；海洋科学类；口腔医学类；轻工类等。

【喜欢物理】天文学类；机械类；安全科学与工程类；核工程类；海洋工程类；物理学类；仪器类；计算机类、兵器类、电气类；力学类等。

【喜欢政治】新闻传播学类、社会学类、哲学类、公安类、经济学类、社会学类、马克思主义类、公共管理类、政治学类、法学类等。

【喜欢历史】民族学类、中国语言文学类、建筑类、社会学类、历史学类、政治学类、教育学类、法学类、艺术学理论类、历史学类、哲学类等。

【喜欢地理】测绘类、矿业类、地理科学类、建筑类、旅游管理类、地质学类

【喜欢生物】食品科学与工程类、生物科学类、自然保护与环境生态类、药学类、植物生产类、动物医学类、口腔医学类等。

此外，也可以参考《霍兰德职业兴趣量表》、《加德纳多元智能评估》来判断自己的职业兴趣和职业能力倾向。

3.了解、判断专业

“要从人才培养方向、专业课程设置、专业就业情况等方面去了解专业”卢老师告诉现场家长，在选择专业时应该基于行业发展需要。

（2019高招会现场）

四、确定院校

关于目标高校如何锁定，卢老师给了如下思路：

985工程院校（全国39所，广东2所：中山大学、华南理工大学）——211工程院校（全国112所，广东4所：中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学）——省属重点院校——普通本科院校——民办本科院校——公办专科院校——民办专科院校。

举个例子：某广东考生，高考成绩632分，想读计算机专业，想去北京、上海、浙江、江苏、广东，学校等级为985高校，那门他该如何缩小自己的目标高校范围？

支招：1.查询全国开设计算机专业的高校；2.教育部最新第四轮学科评估当中在B等级以上的学校；3.筛选985高校4.锁定区域为上海、北京、广东、浙江、江苏。

五、模拟填报，审核志愿

对照招生简章和《招生专业目录》，审核专业志愿。

审核内容：单科成绩是否受限;身体条件是否受限;（性别、身高、体重、视力、色盲色弱等）加试科目是否受限;学业水平科目等级是否受限等。

六、正式填报，签名确认

1、填完之后，一定要退出系统重新登录进行检查；

2、不要挤在最后一个时间段填报；

3、系统关闭或崩溃可能导致考生无法完成填报，一定要保留相关材料。

在分享的最后，卢老师表示，家长在志愿填报中的角色应该是参谋。家长需要学习志愿填报相关的正确知识、方法和理念，正确运用自己的社会阅历和人生体验，为考生的志愿填报提供指导性意见，帮助考生做出选择。