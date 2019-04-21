2018年我国未成年人平均读书8.91本

少年儿童阅读优秀读物，不但有利于扩展知识面、形成健康的人格和价值观，而且小时候养成的良好阅读习惯会让他们受益一生。

少年儿童阅读优秀读物，不但有利于扩展知识面、形成健康的人格和价值观，而且小时候养成的良好阅读习惯会让他们受益一生。

中国新闻出版研究院近日公布的第十六次全国国民阅读调查数据显示，2018年我国0~17周岁未成年人图书阅读率为80.4%，低于2017年的84.8%。具体到不同年龄段，2018年0~8周岁儿童图书阅读率为68.0%，低于2017年的75.8%；9~13周岁少年儿童图书阅读率为96.3%，较2017年提高了3.1个百分点；14~17周岁青少年图书阅读率为86.4%，低于2017年的90.4%。

对未成年人图书阅读量的分析发现，2018年我国0~17周岁未成年人的人均图书阅读量为8.91本，比2017年的8.81本增加了0.10本。

中国新闻出版研究院院长魏玉山认为，在孩子0到8岁期间，家庭的陪伴阅读对孩子的阅读习惯的养成是十分重要的。孩子在小时候接触最多的是父母，父母的行为其实直接影响孩子的行为，在这个时期孩子正是模仿能力最强、学习欲望最强的时候，家长的榜样、示范是非常重要的。

“在国外也非常重视对学龄前儿童阅读习惯的养成。比如在美国，有一个学龄前儿童读1000册书的工程。最开始我们觉得1000册数对学龄前儿童是不是太多了，但其实学龄前儿童的读物比较薄，一两天就能读完一本，这样算下来3年就差不多可以超过1000册。我们倡导家长和孩子一起读书，不要怕孩子闹腾就把手机、Pad等电子设备扔给孩子然后就不管了，这样孩子很有可能就利用电子设备玩游戏了，而不是去阅读”。

该调查对亲子早期阅读行为的分析发现，2018年我国0~8周岁儿童家庭中，家长平时有陪孩子读书习惯的家庭占68.7%。另外，在0~8周岁有阅读行为的儿童家庭中，家长有陪孩子读书习惯的家庭占到93.4%，较2017年的91.8%提高了1.6个百分点；在这些家庭中，家长平均每天花22.61分钟陪孩子读书，较2017年的23.69分钟有所减少。

该调查还发现，2018年我国0~8周岁儿童的家长平均每年带孩子逛书店2.87次，较2017年的3.07次有所减少。四成以上（41.4%）的0~8周岁儿童家长半年内至少会带孩子逛一次书店，其中三成多（33.7%）的家长会在1~3个月内带孩子逛一次书店。

现如今有这样一种现象，家长想陪同孩子阅读却不知道选择什么样的图书。魏玉山认为，除了倡导和呼吁家庭的亲子阅读外，支持和鼓励家庭阅读也十分重要。“我们可以向家庭提供有关的阅读产品。比如现在我们政府在贫困地区搞的阅读书包项目，为家庭免费提供儿童阅读书包，其中有一定数量的儿童阅读读物，方便家庭阅读。此外像新闻出版广电总局每年在做的百部优秀儿童图书，可以指导家长来选择童书。另外，还有一些地方在做购书券的活动，即给一定金额的购书券到指定的书店去买书，鼓励家长给孩子选购图书”。

此外，魏玉山认为还可以再探索一些有效方法以促进青少年阅读习惯的养成，“因为如果在这个阶段不能养成阅读习惯的话，后面再养成就会比较困难了。比如学校可以采取家长在学校领读的形式，来发挥家长在阅读上的示范作用。还有一些企业也在关注农村地区儿童的阅读行为，这些都是不错的尝试”。