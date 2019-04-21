朗播实验室带来教育3.0时代，结果导向的教育能实现吗？

这次朗播的快速扩张进程中，我们似乎看到了“教育新零售”时代下，兼得规模与品质的趋势所在。

近日，一连六家朗播“英语智能学习实验室”分别落地深圳、西安、成都、长沙、广州、武汉六座城市。而这一阶段性进展，意味着作为“教育新零售”赛道上的典型企业，朗播在“线上线下融合教育”的战略道路上再进一步。

对于企业而言，规模与品质之间通常存在着持续的矛盾，而在长期以人力资源为核心的教育行业，这一矛盾通常更为尖锐。在这次朗播的快速扩张进程中，我们似乎看到了“教育新零售”时代下，兼得规模与品质的趋势所在。

一年开150家线下实验室，品质如何不损?

除去此次集中开业的六城六店之外，2019年以来，朗播已经登陆的城市已经几乎全面覆盖了国内的一二线城市。在平衡品质与速度的层面，朗播在“教育新零售”战略之下已经显示出一定的生命力。

回溯整个教育行业的发展历程，我们不难发现教育市场从“线下-线上-线上线下融合”进程中的一些必然趋势。

1.0时代：传统线下培训，直营大班课，培训服务为主流，典型代表：新东方，好未来

1.1时代：线下培训+服务升级，中小规模小班，一对一服务，各式中小机构为代表

2.0时代：线上的培训服务，线上教学，一对一小班课，典型代表：VIPKID

3.0时代：教育新零售，介于直营和加盟之间，强调品牌一致，有统一的运营管理模式，线上线下深度融合

从教育产品的演化我们能够看到，整个趋势在从“高度复制学校教育”逐渐变为“针对学生需求的精细化服务”。但从本质而言，逐渐“精致”与定制化是其表面现象，背后的决定性驱动力是用户对学习效果与效率的要求提升。另一方面，从1.0到2.0时代，传统线下大班、小班与线上视频教学并无本质差别——由教师提供单向输出，内容传输方式有所变化，对“学习结果”层面的交付并无真正提升。

而在朗播所代表的3.0时代，正尝试用真正的核心产品，带动整个服务结果的提升，最终实现效率上的变革。众所周知，对于教育行业，真正的核心壁垒在于“内容”，而在落地线下之前，朗播投入十余年构建优质的学习方式与内容素材，最终形成“朗播智能学习系统”，在此基础之上，人工智能技术为学生提供个性化学习方案，并由大数据总结并预测学习路径。一套包含了完整“测-学-练”解决方案的线上产品便成为了朗播打通线上线下的“中央厨房”。

在餐饮行业，企业依靠中央厨房实现产品标准化，使产品品质全面可控，每家分店都能保持均衡的口味。而在朗播推动的“教育新零售”战略下，智能学习系统便是其中的核心“中央厨房”“教研产品经理”不断推动系统迭代，线下导师则负责为线下学生量身提供个性化“菜品”，标准+定制有机组合，最终使扩张与品质兼得成为可能。

“在传统线上或者线下教育中，产品代表的是老师或者老师的图像传输方式，而非最本质的学习结果。标准化的产品解决的看似是学习内容层面的标准问题，实际上我们用线上线下融合实现了对结果交付的高度品控。”朗播CEO坦言到。

强势品控，为变革线下教育商业模式带来可能?

在十余家已经落地的“实验室”中，线下学员的普遍反馈是“课程特别虐，每一分钟都抓到了能力痛点”。依靠智能学习产品挖掘语言能力缺陷，定向产生能力提升计划，并由线下导师提供针对性服务。这一学习流程无疑改变了传统教育大水漫灌的模式，将线上线下的合力作用最大化。

对于教育行业而言，传统加盟模式能够迅速扩大店面数量，但无法保证教学质量，为此，巨头品牌选择直营店面，以求对教学质量的高度控制。而在此背景之下，线下教育的商业模式也最终被限制在“贩卖教师人力”之中。

而在教育新零售模式之下，依靠教研积累与产品标准化解决品控问题后，朗播完全解绑教师与收入之间的关系，学生付费购买“能力提升”，线下导师扮演辅助角色，督导与服务学生完成目标。而当目标提前实现，或者学生认定备考目标达成后，用户则可提前结束计划。在此背景之下，用户的付费所得从“教师的课时”转变为“能力的增长范围”，整个线下教育的商业模式开始被颠覆。

核心产品为贯通线上线下学习需求提供根本，教学关系随之改变，店面成本结构发生转变，而最终的结果便是在教育新零售模式之下，朗播的英语智能学习实验室能够占据固定成本与人力成本等多个方面的竞争优势。3个月顺利完成十余家品质可控的总部直管店面，在某种程度上证实了“教育新零售”模式下朗播的抢跑优势。

线下教育市场各方势力层叠，业内两家巨头在其中的市场份额甚至都未能超过3%，而朗播能否以变革者之姿搅动市场，值得业内观察。