教育部：将加快推进《学前教育法》立法工作

教育部将加快制订《学前教育法》，在深入研究和调研的基础上，尽快完成学前教育法草案的起草工作。

近日，教育部召开新闻发布会介绍贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》初步情况。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，教育部将加快制订《学前教育法》，在深入研究和调研的基础上，尽快完成学前教育法草案的起草工作。

2018年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称《若干意见》），这是新中国成立以来，第一次以党中央国务院名义专门印发推进学前教育改革发展的文件。今年1月，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（以下简称《通知》）部署对城镇小区配套幼儿园规划、建设、移交、使用不到位等情况进行专项治理。

吕玉刚表示，《通知》印发后，教育部进一步强调坚持三个“不动摇”：坚持学前教育公益普惠的基本方向不动摇、坚持学前教育公办民办并举不动摇、坚持积极稳妥推进小区配套园治理工作的决心不动摇，推动各地认真摸排，从本地实际出发，制订具体实施方案，按照“一事一议”“一园一案”的原则，积极稳妥、扎实有效地做好治理工作。

目前，北京市、河北省已出台《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，河北、吉林、福建、山东、河南、陕西、重庆、贵州、西藏、宁夏等12个省份已出台城镇小区配套幼儿园治理工作方案。吉林、黑龙江、天津、甘肃等6个省（区、市）实施意见、治理工作方案已经省深改委、省政府审议通过，即将印发。山西、四川、江苏、辽宁等11个省（区、市）实施意见、治理工作方案已报请省政府审议。其他省份也在抓紧研究制订过程中，许多省（区、市）先行部署了摸排治理工作。

各省（区、市）在认真谋划制订总体实施意见和治理方案的同时，采取一系列有效措施：

多渠道扩大普惠性资源。北京通过利用疏解腾退空间新建改扩建幼儿园、支持国有企事业单位和街道办园、以租代建等多种方式，扩大普惠性资源供给，2018年新增学前学位超过3万个，2019年拟再新增学位3万个。天津2019年计划新建、改扩建幼儿园150所、新增学位4万个。河北提出到2020年实现行政村普惠性学前教育全覆盖，每个乡镇至少办好一所公办中心园，每个常住人口在3000人以上的村至少建成1所标准化公办园。山东2018-2020年每年新建改扩建幼儿园超2000所，新增学位50万个以上。河南2019年计划新建、改扩建幼儿园1000所，新增学位10万个。四川实施幼儿园建设工程，2018年投入35.9亿元，新建幼儿园878所，新增幼儿学位12.9万个；2019年规划投入44亿元，新建幼儿园838所，预计新增幼儿学位13.4万个。

完善投入保障机制。目前，已有30个省（区、市）和兵团出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准。北京建立普惠性学前教育投入保障机制，对于普惠性幼儿园，无论公办、民办，政府的生均补助标准是一样的，家长缴纳的学费是一样的，实现了办园标准统一、财政补助统一、收费标准统一、教师待遇统一，公共财政阳光普照。山东制定710元/生/年的公办园生均公用经费财政拨款标准和普惠性民办园生均补助标准，惠及所有公办园和普惠性民办园。河南建立公办园生均财政拨款制度，按照市属幼儿园5000元/生/年、县级及以下3000元/生/年的标准核拨。重庆按照600-800元/生/年的标准对普惠性民办园进行补助。

加强公办园教师编制补充。目前，已有17个省（区、市）和兵团制订了公办园教职工编制标准。山东2018年加大公办园教师核编力度，有1700多所公办园新纳入机构编制管理，充分挖掘现有编制资源，新增编制从改革管理、精简收回等待分配编制中调剂解决，新核增编制6000余名。贵州建立公办园教师编制补充机制，2018年补充公办园在编教师近5000人，2019年将继续按这一规模补充公办园在编教师。