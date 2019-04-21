港大明年秋季入学硕士课程开放申请

成功通过提前申请计划的申请人将会获得预录取的资格和全年学费20%的减免，申请截止时间为2019年5月31日。

今年香港大学商学院首次推出了提前申请计划，大三在读学生现在就可以提前申请香港大学商学院以下一年制专业硕士学位课程（2020年秋季入学），成功通过提前申请计划的申请人将会获得预录取的资格和全年学费20%的减免，申请截止时间为2019年5月31日。

具体申请条件为：1. 将于2020年7月初前毕业并获得学士学位的全日制学生，专业不限。2. 就读于重点高校以及累计GPA 3.7（平均成绩绩点，满分4分）以上的申请人将优先考虑。3. 如申请金融学硕士及商业分析硕士，具备STEM学科背景或较强的数理知识的申请人将优先考虑。4. 如申请人毕业于非英文为授课语言的学校，须提供符合要求的雅思或托福成绩（如暂无，可在秋季正式申请阶段补充）。

另外，不参加提前录取计划的同学也可以申请9月、10月开放的正常申请，申请提前录取计划不成功的候选人可继续参加正常申请。香港的大学商科类专业申请门槛较高，除了对学生的学术背景（本科专业，平均分）、雅思有要求之外，部分专业需要提供GMAT成绩，甚至需要有工作经验。

琥珀教育广州分公司运营部项目经理周廷岳表示，近年香港名校硕士开放申请的时间有越来越早的趋势。香港院校的部分硕士专业在长达数月的录取过程中会分为多轮录取，前面没有获得录取的学生会进入后续批次，与更多的申请者争夺名额。因此，学生应密切留意学校官网发布的最新录取消息，不要错过入读名校的良机。