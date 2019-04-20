行业关注：在线教育规模快速扩张

中国在线教育规模快速扩张。业内机构预计，未来中国有望成为世界在线教育行业发展的超级市场。

中国在线教育规模快速扩张。业内机构预计，未来中国有望成为世界在线教育行业发展的超级市场。

互联网的发展使得教育突破时间和空间的限制，优化了教育资源的平均分配，使人们获取知识的方式发生了根本变化。与传统的教育方式相比，在线教育节省了大量的人工、房租成本，课程不受学生数量限制，教育机构可以将优秀的产品批量销售给不同用户，从而提供了巨大的盈利空间。

相关数据显示，2012年中国在线教育市场规模仅为705.2亿元。2014年，中国在线教育市场规模突破千亿关口，开始进入快速发展通道。近几年，VR(虚拟现实)、MR(混合现实)、AI(人工智能)等前沿科技的快速发展，以及“互联网+”的兴起，改变了传统的教学模式，发展了新的教育形态。

2017年，中国在线教育市场规模突破2000亿元，同比增长28%。预计认为，2019年中国在线教育市场规模有望突破3000亿元，预测到2022年，中国在线教育市场规模将超过5400亿元。

数据显示，中国教育培训市场空间规模巨大。2016年中国教育培训行业市场规模近2万亿元，预计到2020年，中国教育培训市场将突破3万亿元。业内机构预计，到2020年，中国在线教育用户规模将达到2.96亿，届时中国有望成为世界在线教育行业发展的超级市场。

新东方教育集团创始人俞敏洪曾表示，互联网的出现，为我们创造了一个最好的教育时代。互联网和移动互联网为教育的发展创造了前所未有的机会。

今年《政府工作报告》提出，发展更加公平更有质量的教育。推进城乡义务教育一体化发展，加快改善乡村学校办学条件，发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。

高思教育集团创始人须佶成18日在北京举行的发布会上说，2015年，高思教育开始试验通过互联网出售自身的教学产品，随后正式推出爱学习平台。希望利用优秀教师线上授课和线下个性化辅导相结合的混合式教学方式，将优质教育资源从一线城市辐射到二、三、四线城市，使得这些地区的孩子们也可以共享优质的教育资源。

根据高思教育公布的数字显示，其合作机构数量已经达到5192家，覆盖全国1600多个县市、1200万学员。须佶成表示，未来继续在教研、师资、服务、AI技术等方面进行投入。根据计划，高思教育要在未来5年内打入全国90%以上的县市。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，“互联网+教育”对推进教育公平能起到一定的积极作用。中国目前的“互联网+教育”发展水平还处于初级阶段，相对于互联网的普及水平而言，仍具有较大的提升空间。