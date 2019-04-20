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教育部：规范小区配套园建设使用

2019-04-20 08:37 来源：中国广播网
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　　“规范小区配套幼儿园的建设使用，是一举多得的惠民政策。”教育部基础教育司司长吕玉刚在近日教育部新闻发布会上表示，解决小区配套园普惠性使用问题，既可以扩大学前教育资源的供给，又可以提高普惠水平，还可以解决送孩子入园远的问题，也就是解决了入园难、入园贵、入园远等问题。”

　　吕玉刚在发布会上表示：“开展小区配套幼儿园的专项治理，是中发39号文件做出的重大部署。小区配套幼儿园是重要的公共教育资源，应该提供普惠性的学前教育服务。2010年出台的国十条文件当中，就已经明确，要按照国家有关规定，小区必须配套建设幼儿园，并且进行移交，办成公办园或者委托办成普惠性民办园。也就是说，既要建，还要交，还要办成普惠性幼儿园，既包括公办园，也包括普惠性的民办园。”

　　吕玉刚强调，对于一些严重误读，例如小区配套幼儿园治理会导致“民办园退出历史舞台”，这种说法毫无根据。从“国十条”到中发39号文件都一再、一贯强调，国家支持、鼓励社会力量办园，并做了明确的规定，提出了坚持公办民办并举的原则。学前教育是非义务教育，从现实的情况看，我们必须调动一切力量，来支持学前教育事业发展，统筹各类资源发展学前教育事业。鼓励和支持社会力量办园，是国家一贯坚持的政策导向。

　　“我们要坚持学前教育公益普惠的基本方向不动摇，坚持学前教育公办民办并举的原则不动摇，坚持积极稳妥地推进小区配套幼儿园治理的决心不动摇，满足老百姓入园的要求，同时还要积极稳妥地推进。”吕玉刚说。

　　要做好这项工作，吕玉刚表示，第一是要摸清底数，治理的第一道工序就是以县为单位，对每个小区配套幼儿园情况进行摸排。我们已经制定了一个填报系统，以县为单位，逐一填报这个系统，全面摸排，掌握每个小区配套幼儿园的情况，对每小区配套幼儿园存在的问题列个清单，建立台账。在此基础上，从各地实际出发，“一园一案”“一事一议”，制定具体整改方案，逐园逐区进行整改。在这个过程中，教育部将会同住建部加强对工作的指导，认真分析各地摸排情况、存在的问题，对共性问题加强政策研究和指导。

　　第二是总结各地的好经验、好做法，加大宣传推广力度。按照工作计划要求，4月底前要完成摸排工作，计划在5月份召开一次治理整改的推进会。吕玉刚介绍，之后将组织专项督导检查，检查各地治理整改情况，对发现的问题、履职不到位的问题要进行约谈、问责，确保这项惠民政策落实到位，把好事做好，惠及广大人民群众，努力满足适龄儿童接受入园的需要。

编辑： 唐巧燕

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