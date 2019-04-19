恒企教育DNA：多行业实操战迅速打开核心竞争力

恒企教育成长为现在近400家网点、覆盖全国24个省份、150多个城市。

南方网讯（记者/杨智明）4月18日，开元股份•恒企教育媒体沙龙在广州军校同学会旧址举办，探讨职业教育多元办学的方式方法。开元股份总经理兼副董事长、恒企教育董事长江勇，对自己创办恒企教育的故事娓娓道来。恒企教育产品技术中心副总裁曾琪，恒企教育助理总裁张力以及三位特邀老师和学员也从不同的角度阐述了自己与恒企之间的故事。

开元股份总经理兼副董事长，恒企教育董事长江勇先生发言

恒企教育最早从广西一个小培训机构发家，通过精心抚育、连锁扩张和资本赋能等，一步步成长为现在近400家网点、覆盖全国24个省份、150多个城市。多年来，恒企教育始终坚守教育本质，立足市场人才供需关系和企业对人才的能力结构要求，与时俱进开设不同专业的职业教育，为社会培养实战型的人才。

助力改变，学员圆梦恒企

江勇称，恒企教育不仅做到“教”，更要做到“育”，通过打造个性化教育和终身教育，形成行业领先的人才解决方案，从“一生一次上岗教育”的商业模式向“一生一世终身教育”转变，主动迎合市场需求，为不同专业开设专业化的职业教育岗前教育和终身后续教育，并通过整合资源，形成从经验传递到就业达成的完整链条，为社会输送优质人才，帮助万千的学员达成人生发展的梦想。

活动现场，恒企教育特邀讲师张若松老师，阐述了自己从教学到研发、课程体验师的改变历程：“学生的时间是非常宝贵的，不仅需要好的老师，更依赖于精准的课程。所谓精准，不仅是考点的覆盖精准，而更重要的是符合学员的真实需求，所以课程的体验和尝试对学员非常重要！“

毕业于恒企教育“猎才计划”的何唯现在已经成为一家上市公司的成本会计，并凭借优异的表现成为公司的项目负责人。“过去我连一个会计小白都算不上，如今也算是成功跨界了。恒企教育先进的教学模式及独家的精华教材，让我在短时间内掌握会计要领。”

恒企教育学员代表何唯现场发言

多赛道布局，构建终身学习平台

职业教育如财经类、IT、设计及自考类培训需求同样广阔。据资料显示，预计2019年IT类市场规模将达680亿，同比增长31%；设计类市场规模将达691亿，同比增长16%；自考培训类市场规模将达562亿，同比增长约10%。

恒企教育创立以来一直以产品创新、教学教务、技术研发、系统服务、师资阵容等方面的雄厚实力,为社会输送了数十万高端创新型人才及近百万应用型技术人才。近年来，恒企教育基于教育行业垂直、细分的特点,借助资本的力量及扩张模式开始打破同质化,全面、前瞻、深度布局教育细分领域,完善产业链,从单一的财经类向“财经类、IT类、设计类、学历辅导、职业资格培训”五大业务板块,十一大赛道扩张,将恒企教育由职教领域的“小恒企“发展为“大恒企“,实现了“一生一次上岗教育”到“一生一世终生教育”的商业模式转变,完善了财经产业链的同时进行细分领域的协同、借鉴、合作,最终形成一个良性共享的教育生态圈。如今,恒企教育正在变成一家发展趋势良好的多赛道职业培训机构,用全球化的视野和大局意识去探索、去实践未来中国职业教育行业发展的方向。

恒企教育集训基地副院长、会计行业资深学者何特嘉老师，深耕会计行业数十年。作为恒企教育财经赛道的名师，何老师认为，提供“多行业实操战”教学是恒企教育的DNA，由此，迅速打开核心竞争力。注重会计实战教学的恒企教育正是为学生提供实操知识的培训，并打破传统会计教学只聚焦单一行业的桎梏，将会计教学场景化，通过教授工业、商业、酒店业、餐饮业、建筑业等多行业的实战经验，帮助学员成为具备多领域会计实战经验的复合型人才。

恒企教育旗下设计赛道——天琥教育的创始人、副总经理柳絮老师针对设计培训提出他的构想：“传统的设计培训机构往往局限于设计教学，但这已经无法满足市场对设计人才的需求，新时代设计人才应当是懂设计、会策划、能运营的高素养跨界人才。我们希望打通设计教育全链条，通过互联网、人工智能等高科技手段不断优化教学模式，将恒企教育打造成现代化的综合型的教育学院。”

恒企教育三位特邀老师现场访谈

科技赋能，打造在线网校

随着互联网科技的日趋成熟完善，恒企教育积极拥抱互联网，采取“教育+互联网”、“教育+科技工具”的策略,搭建“线下小班+双师课堂+在线网校”的全国性扩张网络,加速线上线下融合,实现了更大的边际效应。恒企教育依托互联网技术，有效融合直播课，录播课，双师课堂，情景课堂等教学模式，在这些先进的教学方法、教学设备帮助下，学员们能够随时随地享受个性化、高清高质的教学内容，能够自由地选择和规划自己的学习方案，能够突破时间和空间的限制，最大程度地享用优质的教学资源。