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直播预告｜8所省内外高校+4位高报专家将赴广州、东莞宣讲

2019-04-19 13:29 来源：南方网
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　　4月20日（本周六），由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的2019年广东高考招生咨询会将在广州、东莞各举办2场咨询会，并邀请到浙江大学、南京大学、深圳北理莫斯科大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、南方科技大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学、东莞理工学院等8所省内外高校及4位高报专家亲临现场，为考生、家长梳理最新高招政策、报考技巧、备考注意事项等。

　　参与方式

　　本次活动采用电子扫码检票入场，一人一票制。票数有限，领完即止。抢票方式如下↓↓↓

　　1、关注“广东考试”微信公众号。（识别下方二维码即可关注“广东考试”微信公众号）

　　2、进入“广东考试”微信公众号，

　　点击下方菜单栏“高招会-广州1”免费领取4月20日上午广州场活动门票。

　　点击下方菜单栏“高招会-广州2”免费领取4月20日下午广州场活动门票。

　　点击下方菜单栏“高招会-东莞1”免费领取4月20日上午东莞场活动门票。

　　点击下方菜单栏“高招会-东莞2”免费领取4月20日下午东莞场活动门票。

　　活动亮点

　　“2019广东高考招生咨询会”（以下简称“2019高招会”）由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办，今年将于3月-6月举行。

　　广东高考招生咨询会已连续举办4年，今年是第5年，每年服务考生数千人次，为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。2018年全年活动吸引近3万名家长报名，现场参会家长12000人次，80%的场次实现了爆满。

　　2019高招会将全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，并邀请省内外热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。

　　活动直播

　　4月20日上午广州场

　　4月20日下午广州场

　　4月20日上午东莞场

　　4月20日下午东莞场

编辑： 柯丹洁

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