少儿编程缘何成了资本的“香饽饽”？

近两年，青少年培训领域迎来了继少儿英语后的又一个爆发式增长风口——少儿编程。

“时代真的不一样了，现在的孩子都开始学起了我在大学才开始接触的编程。”在重庆一软件开发公司上班的刘明看着手中刚刚拿到的宣传单感叹道，现在的培训机构不做少儿英语和奥数培训，竟改行做编程培训了！

该传单的内容是一家专门做少儿编程培训的机构正在招生。传单上有一串醒目的宣传语：“编程语言将会是世界的下一个通用语言。不会编程，孩子的未来就少了一项生存技能。”

事实上，近两年，青少年培训领域迎来了继少儿英语后的又一个爆发式增长风口——少儿编程。据相关数据显示，2018年少儿编程领域总共获得50余笔融资，其中行业的头部玩家包括傲梦编程、编程猫等公司更是收获了大额融资。更有业内人士指出，从市场规模来看，少儿编程市场目前预估有40亿元，学员规模达到1500万人。未来5年，预测可达300亿元的市场规模。种种迹象表明，少儿编程市场已成为一个“香饽饽”。

势头火热

“8岁学有点晚,6岁正好!”“您不再考虑考虑吗？现在很多中小学已经把编程纳入必学科目,初高中自主招生考试都会优先录取会编程的孩子。”日前，重庆大渡口区的王芳带孩子去上钢琴培训课时，一少儿编程培训机构的推销人员邀请她带孩子去体验编程课程，并不断介绍学编程的好处。

王芳表示，想让孩子正式上小学后再考虑学编程。对方却说，在他们培训机构里，五六岁的孩子一大堆，若等到上小学后就晚了。“学点少儿编程，能提高孩子逻辑能力。”王芳在咨询多家培训机构后，得出这样的答案。同时，王芳还发现，很多同事也都为孩子增加了编程培训课程。

“现在是信息时代，让孩子早点接触也好。”出于“不能让孩子输在信息化起跑线上”的考虑，王芳也给孩子报了一个编程培训班。

记者发现，与王芳想法相似的家长还有很多。有家长称，智能AI技术不断成熟，信息化社会逐渐形成，以往的世界通用语言是英语，下一个多半就是计算机语言了。“把自己的孩子送去学编程，这叫给未来投资。”

位于重庆渝中区的某少儿编程培训机构内，不少父母都会在周末带着孩子前来咨询和试听。据该培训机构罗老师介绍，目前机构共开班10个，每班人数8到12人左右，到了寒暑假人数还会倍增。

其实，2017年《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》发布后，智能教育得到大力推进，教育培训市场就刮起了“编程热”，一如当年的少儿英语和奥数培训。无数创业者因为发现了创业机会，纷纷入局少儿编程行业，目前已有几十家儿童编程教育机构获得了多则上亿元、少则百万元的融资。

例如，核桃编程曾对外宣布，公司已完成千万元级别人民币的Pre-A轮融资；极客晨星获新东方2000万元 A 轮投资；ITBegin旗下青少儿编程培训项目“小编程家”已完成数百万元Pre-A轮融资……

处于发展初期

去年，少儿编程是非常火的赛道，融资事件颇多。“虽然炒得很热，但冷静地去看市场，实际上还是40亿元规模的市场。”成人IT培训机构达内与少儿编程品牌童程童美的创始人韩少云说，从市场规模来看，少儿编程领域目前预估有40亿元，学员规模达到1500万。

在业界人士看来，少儿编程市场目前还处于初期发展的阶段，但未来增速会很快，2019年市场规模将翻倍，可达100亿元。未来5年，预测可达300亿元的市场规模，将与成人IT培训市场持平。

重庆资深金融从业者刘海坦言，对于少儿编程，资本的态度已经很明显，一边看好少儿编程的未来趋势，一边又偏爱A轮之前的投资，少儿编程在B轮和C轮上的融资案例至今仍较为罕见。毕竟少儿编程市场才刚刚起步，资本也处于观望状态。

重庆一培训机构的负责人董明也表示，今明两年，从事少儿编程培训的行业机构营业额肯定会大幅增长，但后年会如何暂时还无法预估，但可以肯定的是，增速会慢慢地降下来。

谈及增速下降的原因时，董明认为主要来自于市场容量。“目前市场的覆盖已经差不多，市场培育是需要过程的。少儿编程不同于语数外培训，需求不够刚需，所以获客难度更大。”

同时，当下少儿编程市场面临起步较晚，缺乏统一的行业标准和检验手段；运营历史短，课程不成熟；师资力量匮乏等痛点。

“少儿编程行业虽然痛点多，但有痛点也意味着机会，且目前依旧没有好的解决办法。但这对所有从业者而言却是一个机会，谁能解决这些痛点，势必会占领少儿编程领域的制高点。”董明说。

要有“中国玩法”

百亿级的产业面临的瓶颈问题颇多。照搬国外的课程体系是否奏效仍没有定论，国内少儿编程的课程标准何时出台也缺少准确的时间点……这让少儿编程市场的玩家们“食不甘味”。

对此，业内专家普遍认为，如何让市场从“小风口”成长为“大风口”，除了创业者的不断努力和投资者的摇旗呐喊，还需要一些中国式的玩法。

在GET2018教育科技大会上，网易卡搭编程负责人曹智清表示，少儿编程还处于幼年期，并直言少儿编程的发展离不开政府主导。“这是一个看起来不那么商业化的答案，却是个适合中国市场的办法。”

“少儿编程的风口，几乎是相关国家政策一手缔造的，倘若大部分省市将编程纳入必修课，并由相关部门统一制定评价标准和指标，少儿编程的‘黄金赛道’就不会有太多质疑。”刘海认为，编程教育从非刚需到刚需，改变的不只是家长花钱的态度，还有一整套的教育体制。简言之，编程在公立学校下沉的速度，左右了少儿编程市场往前走的快慢。

“人工智能是未来发展的必然趋势，但我国少儿编程培训市场才刚刚起步，离成熟还有比较长的距离，要将其发展成百亿级市场，监督管理要跟上。”重庆教育界人士呼吁，有关部门要正视“少儿编程热”的现实问题，果断采取有效措施，主动靠前加强监管引导。

具体来说，一方面要主导制定“编程培训教育”的行业标准，引导培训机构在合理的空间向正规化发展，满足家长和孩子们对于编程教育的合理需要；另一方面，要建立健全法律法规，提高编程培训机构的违法违规成本，挤掉行业和机构的“水分”，剔除唯利是图的不法培训机构，防止“少儿编程热”失去监管、肆意发展。