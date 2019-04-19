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今年自主招生“严”在哪儿

2019-04-19 07:24 来源：北京日报 赵国伟
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　　又到一年高校自主招生时。近期，我国90所高校陆续发布2019年自主招生简章。与往年相比，今年的自主招生政策格外严格，招生名额减少、招生专业缩减、优惠分值降低……堪称“史上最严”。

　　2019年高校自主招生

　　报名要求提高

　　多数高校把报考条件“论文及省级学科竞赛三等奖以上”变成“五大学科全国联赛省级一等奖及以上”

　　几乎所有高校明确“论文和专利不得作为申报材料上传”“体质测试不合格不能入选”等

　　招生计划缩减

　　清华大学人文与社会类、法学类等文科专业被取消

　　多数高校主动压缩自主招生名额，且幅度较大

　　降分录取优惠幅度降低

　　部分高校最大降分幅度由“对特别优秀考生给予降至当地一本线录取的优惠”变成“降20分录取”

　　对“一考定终身”的有益探索

　　我国高校自主招生制度始于2003年。当时，参加自主招生的只有北京大学、清华大学等22所知名高校，录取门槛很高，只有极少数考生能被录取（文件要求不超过录取总人数的3%至5%，实际更少）。这种招生方式与普通考生利益冲突较小，而且是对“一考定终身”的传统高考制度的有益探索，因此各方面叫好不断。

　　2008年前后，教育部进一步放开自主招生的学校自主权，降分比例从“5%以下”提高到“原则上不超过10%”。那时候，参与高校数量迅速扩大，自主招生形成规模，很多高三学生希望通过这一途径踏入心仪的学校。随后，北京大学“校长实名推荐”和清华大学“新百年领军计划”等自主招生政策公布，入选学生大多享有“过一本线就可上清华北大”的优惠。这一时期，还形成了一批高校自主招生的联考，包括“北约”（由北京大学等11所高校组成的联盟）、“华约”（由清华大学等6所高校组成的联盟）、“卓越”（由北京理工大学等9所高校组成的联盟）等，自主招生一时风头颇劲。

　　与此同时，自主招生的某些弊端也逐渐显现。比如，很多主观性的评价标准难以服众等。当时自主招生是在高考之前举行，为了尽可能多地参加不同学校的自主招生，家长和考生奔波多地，不仅花费巨大，还影响了考生的正常备考，甚至冲击了高中的教学秩序。

　　2014年，国务院出台了一揽子高考改革方案，其中要求改进自主招生方式：高校不得向高中发放推荐表；自主招生时间挪至高考后、成绩公布之前；自主招生的比例限定为当年全部计划招生人数的5%。这些要求现在一直执行。

　　此次自主招生改革的同时，教育部门对高考加分政策、保送政策进行了严格规范，加分项目减少、加分分值降低。例如，自2014年起，只有竞赛国家队（人数极少）才有保送资格，省一等奖不再直接保送。自2015年起，高中阶段全国奥赛的一、二、三等奖，高考不再加分。省三好、省优干、艺术体育特长生等加分，也都降低或被取消。这些政策的出台，导致更多的考生挤到自主招生这条路上来。

　　近年来，参加自主招生的人数逐年递增。统计显示，从2015年到2018年，自主招生报名人数从16万迅速攀升到83万。随之而来的是，社会上出现了各类自主招生培训结构，培训价格从几千元到几万元、几十万元不等。很多家长和培训机构为了让孩子获得自主招生的资格，在发明、特长、论文等方面“做足了文章”，有的甚至不惜弄虚作假。2018年，媒体就曝光了多起自主招生造假事件，这也促成了教育部自主招生严政出台。

　　“史上最严”的具体表现

　　2018年的最后一个工作日，教育部出台《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，提出了“十严格”的明确要求。2019年，全国共有90所高校具备自主招生资格，其中77所高校面向全国招生，北京工业大学、上海大学等13所高校只在本地招生。

　　相比往年，今年高校自主招生政策堪称“史上最严”，具体表现在——

　　报名条件更严。教育部要求不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛(活动)等作为报考条件和初审通过依据。对拟认可的赛事证书，要以权威性高、公信力强的学科竞赛为主。大部分自主招生高校都放弃了对论文、专利等要求，提出只有五大学科竞赛（数学、物理、化学、生物、信息竞赛）获奖者才能入围的申请条件。

　　优惠分值降低。教育部要求进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。往年考生大批获得60分优惠，今年考生却只能获得20分优惠。多数高校甚至取消了降至一本线录取的规定，未取消规定的高校也提出了“特长或潜质特别突出”的要求。

　　招生名额减少。教育部要求在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额。哈尔滨工业大学去年自主招生计划686人，今年锐减到286人。武汉大学去年自主招生计划350人，今年为192人。中国传媒大学去年自主招生计划140人，今年为103人。

　　招生专业缩减。教育部要求根据学科特色，科学确定自主招生专业，原则上以基础学科和特色学科专业为主。清华大学带头取消了人文社科类、法学类等文科类专业的自主招生，南京师范大学取消了外语类的自主招生。北京航空航天大学等理工类高校要求自主招生考生科类必须是理科，文科不能报考。

　　体育测试增加。教育部要求在校考中增设体育科目测试，测试结果作为录取的重要参考。各高校都在自主招生中增加了内容多样的体育科目测试。有的高校对体测未达标的学生实行“一票否决”。清华大学、厦门大学则给体测优秀者额外再降分。

　　可以说，今年的每一个变化都是有所指向的，即都是针对之前自主招生过程中出现的问题而采取的“打补丁”“补漏洞”的做法。总体思路的从紧从严，是为了确保自主招生的公平公正，真正选拔出具有相关学科特长、创新潜质的学生。

　　自主招生制度将越来越完善

　　自主招生如何避免“暗箱操作”？是否会造成新的不公平？下一步改革的方向和目标是什么？未来会不会取代统一高考？今年，关于自主招生的话题格外受到关注。

　　其实，自主招生制度在国外是十分普遍的，欧美国家的绝大多数学校采取自主招生方式。像美国的大学，不管公立还是私立，都拥有招生自主权。

　　一方面，我们应该积极鼓励和引导高校开展自主招生方面的探索。另一方面，我们也应该看到，不同的国家有不同的国情，现阶段我国国情决定了统一高考录取是当前的主流，自主招生在很长一段时间内还将限定在一定范围内，难以大规模推广。

　　事实上，这一制度在现实层面也面临着诸多挑战。众多“专业化”培训机构的过度参与，家长和考生的盲目报考、不计代价的投入，招生过程中违法违纪违规行为……这些都损害了自主招生制度的公信力。

　　我们应该认识到，自主招生制度如同其他改革一样，需要在实践中不断完善，在选拔具有“学科特长和发展潜质”的学生与确保整体教育公平之间不断摸索最佳结合点。今年教育部门对自主招生的改革，代表了未来的发展方向。随着社会诚信体系的完善、高校差异化特色化的发展以及科学规范评价标准的建立，未来的自主招生制度必将越来越完善，标准越来越科学。

　　特别提示

　　切忌盲目攀比或随大流

　　受政策影响，今年自主招生的“独木桥”将更加拥挤，难度更大。面对自主招生，家长和考生要摆正心态，既不能轻易放弃自主招生这个机会，也不能盲目地攀比或随大流。

　　首先，要理性选择是否报考。据统计，2018年全国参加自主招生的人数超过83万，而考生总人数为975万，这其中很多人都是盲目报考。按照要求，自主招生录取人数不超过总招生人数的5%，今年还要降低，这说明只有少数人才能获得降分录取资格，切不可因自主招生而耽误高考复习。如果自主招生没被录取，还导致统一考试成绩受影响，那就是“赔了夫人又折兵”，得不偿失。

　　其次，要科学选择学校及专业。每年都有大量考生获得了自主招生的降分，却因统一考试成绩不达标而未被录取。全国有90所高校开展自主招生，不同学校高考录取分数线不同，同一学校不同专业间也有区别，考生要根据自己预测的统一考试成绩，结合学校自主招生考试内容，科学选择学校和专业。

　　概念解释

　　“大自招”和“小自招”

　　自主招生分为广义上的自主招生和狭义上的自主招生，俗称“大自招”和“小自招”。

　　“大自招”泛指除统一文理科招生外的加分和特殊类型招生，比如竞赛保送、竞赛获奖降分、特长生降分、特殊计划（如面向一些贫困地区招生的专项计划）等。“小自招”是指通过自主招生笔试和面试获得降分。

　　目前我国高校本科录取方式种类多样。以清华大学为例，除了自主招生外，还有统一招生、保送生、综合评价招生（领军人才选拔、浙江“三位一体”招生、上海“领军计划”招生）、高校农村单独招生专项计划（自强计划）、高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型。

　　历史回顾

　　民国招生轶事

　　民国时期，我国大学普遍采用“自主招生”方式，因而出现了季羡林同时考取北京大学和清华大学的情况。一些公众所熟悉的知名学者，也是通过特殊的“自主招生”方式进入了高校。

　　1931年初，吴晗报考北京大学文学院。结果，他的文史与英文都考了满分，但数学却是零分。其时，北大出台了一项招生规定：见零不收，因此他北大落榜，只得转考清华大学，成绩仍是文史、英文满分，数学零分。幸运的是，清华破格录取了他。

　　1933年，“合肥才女”张充和报考北京大学。四门考试科目，三门成绩都很好，总分超过了录取线，但数学成绩为零分。虽然成绩“见零”，但是经胡适争取，她最终被破格录取。

　　1930年，臧克家在山东大学的入学考试中，数学考了零分，作文也仅仅是三句诗歌：“人生永远追逐着幻光，但谁把幻光看成幻光，谁便沉入了无底的苦海。”就凭这三句诗，时任山东大学文学院院长的闻一多做主破格录取了臧克家。

　　此外，朱自清数学考了零分，被北京大学破格录取；钱钟书国文特优，英文满分，虽然数学只考了15分，但依然被清华大学破格录取；罗家伦，也是数学考了零分，好在国文考了满分，还是被北京大学破格录取。

编辑： 柯丹洁

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