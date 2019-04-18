弘基实业与华农艺术学院深化产学研合作

4月16日上午，广东弘基实业有限公司（以下简称弘基实业）与华南农业大学艺术学院（以下简称华农艺术学院）产学研签约仪式暨“粤港澳大湾区时尚创新研究中心”“粤港澳大湾区时尚艺术培训中心”“粤港澳大湾区时尚创新推广中心”挂牌仪式在华农艺术学院举行。

4月16日上午，广东弘基实业有限公司（以下简称弘基实业）与华南农业大学艺术学院（以下简称华农艺术学院）产学研签约仪式暨“粤港澳大湾区时尚创新研究中心”“粤港澳大湾区时尚艺术培训中心”“粤港澳大湾区时尚创新推广中心”挂牌仪式在华农艺术学院举行。

参会嘉宾合照

华南农业大学代表，党委常委、总会计师蒋育燕表达了华农对于此次合作的充分期待，对三大中心的落地表达了喜悦之情，并强调双方的合作顺应了大时代的趋势，是应时而动，应运而生的。

广东省工商联合会专职副主席张华指出，弘基实业与华农艺术学院的合作是学院专业建设成果与人才转化合作的生动实践，相信将为推动粤港澳大湾区时尚产业与教育的融合发展作出积极贡献。

广东省贸促会（广东国际商会）副会长范新林则充分肯定了弘基实业对广东省时尚产业发展的推动作用，赞誉双方校企合作与三大中心的设置具有前瞻性与时代性，对双方合作为粤港澳大湾区教育产业事业将产生的推动作用寄予了深切的期望。

花都区人大常委会副主任蓝海滨对弘基实业在时尚领域上的成果与华农艺术学院的教育成果给予了高度的评价，认为此次产学研合作及三大中心的成立将有望成为粤港澳大湾区文化产业发展的一面旗帜。

弘基实业企业代表、董事总经理周作明与华农艺术学院代表、华农艺术学院副院长郑颜文现场签署了产学研合作协议。这代表着双方正式开展全面合作，校企命运共同体的正式缔结。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教授/协理副校长魏楚雄与黑马漫画中国大中华区副总裁/总经理蔡超分别介绍了北师港浸大与黑马漫画的发展历程与背景。认为此次共建的产学研平台与三大中心是具有生命力、发展力、前瞻性的潜力平台，对于时代的潮流与市场的需求都具有高度的适应性，表达了愿意共同参与，合力发展的愿望以及携手为粤港澳大湾区时尚文化产业增添亮色的愿景。

本次活动的主办方、弘基实业企业代表，董事总经理周作明指出，此次弘基实业与华农艺术学院携手共建产学研合作，将形成紧密的产学研联盟，实现更高的校园价值和产学研价值。同时也为大学生的创业就业提供更好、更优、更高层次的发展平台。未来弘基实业将通过本次落地的三大中心为契机，通过资助大学生创业、举办创业大赛，以及作为种子基金投资大学生创业项目等形式，进一步探索校企合作的新路子作出应有的贡献。

华南农业大学艺术学院党委书记刘红斌期望双方共商共建共享，将一个一个中心建设好、将一个项目一个项目对接好、建设好，求真务实，开拓创新，合作双赢，实现既能帮助企业提高品牌综合实力、市场竞争力和综合效益，又能改善华农办学条件、加强专业建设与人才培养工作。同时，与香港金骏等企业的合作，对于促进推动教育现代化、国际化都有深刻的意义。

政校企三方领导共同上台，为“粤港澳大湾区时尚创新研究中心”、“粤港澳大湾区时尚艺术培训中心”、“粤港澳大湾区时尚创新推广中心”三大机构揭幕，这也标志着弘基实业与华农艺术学院的校企合作在粤港澳大湾区的背景下正式进入到实质性的建设阶段。未来，双方将针对粤港澳大湾区特性，依托学院的教育资源与企业的产业优势探索出校企之间产学研合作的创新机制，进一步推动产教融合，在全新的历史条件下，为粤港澳大湾区的时尚产业与教育事业提供助力。