香港大学、加州大学伯克利分校联合双学位课程这样报！

4月16日，香港大学、加州大学伯克利分校在广州举办联合双学位宣讲会，两校于今年推出联合本科双学位课程，面向全球招生。

4月16日，香港大学、加州大学伯克利分校在广州举办联合双学位宣讲会，两校于今年推出联合本科双学位课程，面向全球招生。活动现场气氛热烈，150余位学生及家长来到宣讲会。

香港大学招生主任及高级项目经理李欣怡女士和加州大学伯克利分校国际事务专家Amy Jarich女士为大家详解课程项目、入学流程等，并在互动问答时对家长们提出报考相关问题进行了耐心细致的解答。

宣讲会现场

强校携手实行2+2培养模式，可获双学位

香港大学-加州大学伯克利分校本科联合双学位课程融合两大世界名校优势，为对人文及社会科学感兴趣的学生提供国际化学习经历。入选该联合双学位课程的学生首两年于香港大学就读，后两年于加州大学伯克利分校就读。完成四年学业后将获得两校分别颁发的本科学位。学生在香港大学可选择社会科学及人文学院下的主修，毕业后获得香港大学社会科学学士或文学士学位。第三、第四年学生将入读伯克利分校文理学院，毕业后获得伯克利分校颁发的文学士学位。

“加州大学伯克利分校和香港大学分别位于旧金山湾区及粤港澳大湾区，课程学生将在两大湾区学习生活、获得两地的人脉网络、熟悉两地的社会文化，这些经历对他们未来的发展将大有助益。”香港大学招生主任及高级项目经理李欣怡女士表示，该课程毕业生除了获得两所顶尖学校的本科学位外，亦培养学生的跨文化沟通能力，使他们能够在不同文化环境下都游刃有余。

加州大学伯克利分校国际事务专家Amy Jarich女士表示很高兴能与香港大学达成如此高规格的合作，香港大学是加州大学伯克利分校在亚洲唯一有本科合作的大学。她在讲座中强调：“该课程的优势不仅仅在于学生可以用四年的时间获得两个顶尖大学的学位，更重要的是学生分别亚洲和北美学习生活较长的一段时间，从而收获看待世界的不同视角。

宣讲会座无虚席

申请、录取细则看过来

该双学位课程竞争激烈，学生需要同时满足加州大学伯克利分校以及香港大学的录取标准。报考双学位的同学可以以高考成绩或者国际考试成绩（IB, SAT, A-Level）申请，但必须同时递交SAT1+Writing的成绩。该双学位的截止日期为报考当年的11月30日，所有学生必须于当年的12月前参加SAT1的考试。

入选该双学位的学生首两年将支付香港大学的学费，后两年则支付加州大学伯克利分校的学费。2019-20年度香港大学非（香港）本地生学费为每年16万4千港币，港大将为优秀的申请者提供在香港学习期间的奖学金。2019-20年度加州大学伯克利分校国际学生的学费加住宿费约为每年6万5千美元。

香港大学致力于为学生带来全球化、创新性的教育，近年不断拓展与海内外高校的本科双学位课程。除了与伯克利的合作双学位以外，香港大学与剑桥大学（工程方向）、伦敦大学学院（法律方向）、巴黎政治大学（人文、社科及工商管理）及北京大学（法律方向）亦有本科层面的双学位或联合招生计划。其中香港大学与北京大学的联合法学双学位今年开始招生，而香港大学与清华大学的联合双学位（计算机科学）亦将于明年开始招生。