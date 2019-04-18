广东省第十届大学生运动会将于5月6日启动

4月17日，广东省第十届大学生运动会新闻发布会在广东外语外贸大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）4月17日，广东省第十届大学生运动会（下称“大运会”）新闻发布会在广东外语外贸大学召开。本届省大运会由省教育厅和省体育局联合主办，大运会将于5月6日至5月31日举行，为期26天。开、闭幕式分别于5月11日和5月31日在广东外语外贸大学举行，各相关赛事活动共由13所高校承办。

发布会现场

本届大运会规模创历届之最

“省大运会是我省大学生四年一届的体育盛会，今年为第十届，同时也是四年来我省高校体育事业改革发展成果的一次全面检阅和集中展示。”广东省教育厅副巡视员邱克楠在发布会上表示，本届省大运会规模较大，参赛高校数、队伍数、运动员人数创历届之最。共有133所高校参加，其中，本科院校62所、专科院校71所；共有17000余名各代表团团部人员、教练员、裁判员和运动员参加。其中，运动员11600余人、教练员3500余人、裁判员近1000人、各代表团团部人员1000余人。

为进一步扩大本届省大动会的宣传力度和社会影响力，弘扬奥林匹克精神和校园体育文化，本届省大运会增设会徽、会旗、会歌、吉祥物，并面向社会发起设计作品公开征集，共收到作品133件。

会徽《悦动的青春》以敞开胸怀、舒展臂膀的人物为主体形象，表现运动员终点冲刺瞬间，图形又巧妙呈现出“广”的意象性形态，既体现了广东省大学生运动会的地域属性，又象征着莘莘学子在广东这片充满希望与生命力的广阔田地里，施展才华、拼博进取。

会徽

会旗

吉祥物“粤粤”以含苞待放的“红棉花”代表大学生，标志性的笑脸有“University”的首写字母“U”的形态，充分体现“更快、更高、更强”的奥林匹克精神和“学生阳光体育运动”的全民参与特色。

学生展示吉祥物“粤粤”

会歌《梦想在呼唤》在开头使用慢板抒情的“问”演唱形式，将对梦想的呼唤具象化。副歌部分整齐而富于变化，结束部分坚定唱出对梦想的不懈追求。

本届省大运会肩负着全国学运会广东省代表团优秀人才储备的重任，是全国学运会广东省代表团的一次选拔赛，各项目比赛成绩将作为选拔、备战2020年全国学运会名单的重要依据。

广东省教育厅副巡视员邱克楠为中标方案设计师颁发证书

大运会时间和地点安排

本届省大运会具体赛事时间和承办单位如下：

1.田径和羽毛球比赛将分别于5月15-22日、5月22-30日在广东外语外贸大学（大学城校区）举行；

2.游泳比赛将于5月14-19日在华南师范大学（大学城校区）举行；

3.篮球甲组、乙A组、乙B组、丙组比赛将于5月7-28日分别在广州大学城的广东药科大学、广州大学、广东工业大学和广东省外语艺术职业学院（燕岭校区）举行；

4.排球比赛将于5月6-20日在中山大学东校园和南校园举行；

5.足球比赛将于5月10-28日在华南农业大学举行；

6.乒乓球和健美操比赛将分别于5月8-16日、5月23-29日在华南理工大学大学城校区和五山校区举行；

7.网球比赛将于5月11-17日在广东工商职业学院举行;

8.武术比赛将于5月19-24日在广州中医药大学（大学城校区）举行；

9.定向运动比赛将于5月20-27日在韩山师范学院举行;

10.体育科学论文报告会将于5月25-26日在深圳大学举办。