教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。

4月15日，全省教育大会在广州召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，贯彻落实全国教育大会精神，研究部署我省教育工作，强调把思想政治工作摆在教书育人的首要位置，以雷厉风行的姿态和久久为功的韧劲，把党中央对教育的各项决策部署不折不扣落到实处，奋力开创新时代广东教育强省建设新局面。

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，习近平总书记就教育改革发展提出一系列新理念新思想新观点，在全国教育大会上进一步作出深刻阐述和全面部署，为新时代教育改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。全力做好新时代广东教育工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，深刻领会教育现代化的战略定位和广东办好教育事业的使命担当，加快推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

新时代新形势，改革开放和社会主义现代化建设、促进人的全面发展和社会全面进步对教育和学习提出了新的更高要求。党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度，作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。全力做好新时代广东教育工作，必须正确把握新时代发展广东教育的大局大势，紧紧抓住党中央大力发展教育事业的历史机遇，深刻认识教育改革发展面临的挑战与考验，深刻把握新时代广东教育现代化的目标任务，准确把握新时代广东教育高质量发展的根本要求，坚持把优先发展教育事业作为推动全省各项事业发展的重要先手棋，以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光，推动广东教育更有质量、更加公平、更具效率，不断使广东教育同全省各项事业发展要求相适应、同广东人民期待相契合、同广东综合实力相匹配。

培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。全力做好新时代广东教育工作，必须旗帜鲜明用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，理直气壮开好思政课，切实把思想政治工作贯穿教育教学全过程，大力培养社会主义建设者和接班人。同时，要大力促进各级各类教育高质量发展，着力深化教育重点领域综合改革，发挥高校在落实创新驱动发展战略中的重要作用，打造高素质专业化创新型教师队伍，建设粤港澳大湾区国际教育示范区，实施粤东粤西粤北地区和农村地区教育振兴发展计划，加快推进广东由教育大省向教育强省迈进。

加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。全力做好新时代广东教育工作，必须全面加强教育系统党的领导和党的建设，严格落实意识形态工作责任制，抓好各项工作任务和政策举措的落实，确保广东教育改革发展沿着正确方向行稳致远。教育部门和各级各类学校的党组织要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。各级党委要把教育改革发展纳入议事日程，党政主要负责同志要熟悉教育、关心教育、研究教育。各级各类学校党组织要把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。

国势之强由于人，人材之成出于学。今天，没有哪一项事业像教育这样影响甚至决定着接班人问题，影响甚至决定着国家长治久安，影响甚至决定着民族复兴和国家崛起。全省各地区各部门要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于教育工作的决策部署上来，扎扎实实办好人民满意的教育，聚焦教育现代化重点任务，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，抓好促进公平和提高质量的教育发展主线，全面推进教育高质量发展，在新时代教育改革发展新征程上创造新经验、提供新示范。