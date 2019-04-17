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云浮市“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动

2019-04-17 19:00 来源：南方网 通讯员 刘军
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　　4月16日，由省普法办指导，云浮市司法局、普法办、教育局、共青团云浮市委、云浮市妇联联合主办的云浮市落实“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式暨全市“宪法教育大课堂”师资培训在罗定职业技术学院举行。

　　省司法厅巡视员张荣辉、云浮市副市长、公安局局长陈小坚，罗定职业技术学院党委书记邹珣、省司法厅普法与依法治理处处长刘冬梅、云浮市司法局局长莫慧玲、罗定市委副书记、政法委书记梁坚华及云浮市直有关部门、云浮各县(市、区)相关单位、我市各镇(街)相关负责人等出席启动仪式，并与罗定职业技术学院、罗定中学800多名师生一起聆听了《宪法在我心中》公开课。

　　启动仪式上，张荣辉介绍了“宪法大课堂”课件的大致内容，并就“宪法大课堂”模式进行了详细分析。他指出，云浮市委、市政府一直以来高度重视普法工作，多项工作走在全省前列，在全省“七五”普法中期考评中，名列前茅。张荣辉强调，重视宪法的学习宣传、重视青少年的法治教育，扣好青少年第一粒“法治”扣子，是普法工作者们肩上的使命，希望大家共同把“宪法在我心中”法治宣传进校园活动搞好，把“宪法教育大课堂”的课上好，在青少年心中播下法治精神的种子。

　　陈小坚在致辞中表示，举办这次活动的主要目的是弘扬宪法精神，激发同学们的学法热情，示范推动全市青少年自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。各地各单位要进一步提高认识，不断增强青少年学习宪法的自觉性和主动性，共同推进平安云浮、法治云浮建设;要充分发挥普法讲师团、村(社区)法律顾问、法制副校长的职能作用，向青少年提供个性化、适龄化、定制化的宪法宣传内容，实现全市中小学“宪法教育大课堂”全覆盖;要发挥校园主阵地作用，推动青少年宪法宣传教育常态化、长效化，各中小学校要将青少年宪法宣传教育列入工作计划，作为一项常态化、长效化工作来抓紧、抓好。

　　张荣辉、陈小坚、邹珣、刘冬梅、莫慧玲、梁坚华等领导上台为活动按下启动按钮

　　《宪法在我心中》公开课深受师生欢迎

　　活动期间，广东电视台主持人康佳、广东易春秋律师事务所主任梁国雄为青少年讲授《宪法在我心中》公开课。他们从典型案例入手，通过趣味性法治游戏让学生参与互动，寓教于乐，让同学们更深刻地了解宪法与生活的密切关系，宪法就在你我身边。

　　课后，同学们积极参与了“宪法驻我心，法律伴我行”签名承诺活动，郑重地许下了学习宪法、尊崇宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的庄严承诺。

　　云浮市“宪法教育大课堂”师资培训在我市启动

　　在接着举行的云浮市“宪法教育大课堂”师资培训班上，省司法厅普法与依法治理处刘冬梅处长、康佳老师围绕如何“上一堂让学生终身难忘的宪法教育课”分别对云浮市普法讲师团、村(社区)法律顾问、法治副校长以及来自罗定市各镇(街)相关负责人、部分中小学校领导等200多人作了公开课课件解读和培训。

　　据了解，一直以来，云浮市高度重视宪法的宣传教育工作，突出青少年重点对象。在全市中小学校集中开展了宪法朗读、演讲比赛、书画大赛等一系列宪法学习宣传活动，营造了宪法宣传学习的浓厚氛围。接下来，云浮市将以“宪法教育大课堂”课件为示范，至2019年6月底，实现全市中小学生宪法教育模式全覆盖，让宪法精神牢牢根植于青少年心中，进一步掀起新一轮全市学习宣传宪法的高潮，打造云浮市普法工作又一创新品牌。(摄像：陈成文梁健豪)

 

编辑： 柯丹洁

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