超纲超标是校外培训治理的硬骨头

自从2018年2月教育部等四部委联合展开校外培训机构专项治理已经一年有余，其间国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见，教育部也印发多份通知部署治理整改工作。当前的治理工作到了哪一步，遇到了哪些难题，今后的治理工作又当有哪些趋势呢？

“经过专项治理，全国校外培训机构第一次有了基本的规矩，基本的名册，基本的秩序，但是，随着新情况、新问题不断出现，距离办好让人民满意的校外培训还有很大差距，一些培训机构违规行为更加隐蔽，巩固治理成果、坚决防止反弹任重道远。”日前在第八届全国培训教育发展大会上，教育部基础教育司办公室主任陈东升说。

自从2018年2月教育部等四部委联合展开校外培训机构专项治理已经一年有余，其间国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见，教育部也印发多份通知部署治理整改工作。当前的治理工作到了哪一步，遇到了哪些难题，今后的治理工作又当有哪些趋势呢？

无证无照、安全隐患基本得到管控

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》指出，校外培训机构必须经审批取得办学许可证后，登记取得营业执照，才能开展培训。已取得办学许可证和营业执照的，如不符合设置标准，应当按标准要求整改，整改不到位的要依法吊销办学许可证，终止培训活动，并依法办理变更或注销登记。

陕西省西安市碑林区2018年的时候有各类培训机构327家，经过整顿，现存的260家已经全部证照齐全。西安市碑林区教育局职成科科长赵江社介绍，由于教育部门人手不足，该区的整治实施属地化管理：“属地化管理最大的好处是，主要工作由熟悉情况的社区和街道办来做，工商局、公安局、民政局等十四个部门参加。公安局审核信息，教育局看有没有办学资质，工商局看广告宣传是不是合法，一套综合执法下来之后，一个无证机构往往会接到四到五份的整改通知书。”赵江社说。

在整改过程中，碑林区堵疏结合、分类施策。“一是对无证无照但办学条件基本达标的机构，包括有证无照，无证无照但办学条件基本达标的机构，我们简化流程，无论有没有工商部门的营业执照，只要没有办学许可证我们就认为是无证经营，但是条件基本达标就很快给批下来。对办学场地合规但其他条件存在问题的机构，我们会提出整改要求，督促问题的纠正。有些机构办学场地合规了，硬件达到了，但在软件、教材、教师、消防上有问题，我们给时间让他们整改。对办学场地不达标，办学面积不达标，办学行为极不规范的我们给予取缔。”赵江社介绍。

截至2018年底，全国共摸底排查校外培训机构40.1万所，存在问题机构27.28万所，完成整改26.99万所，完成整改率98.93%。陈东升说：“在去年无证无照、安全隐患等问题基本得以管控规范的基础上，2019年，教育部门将严格规范学科类培训管理，使其将培训着眼点聚焦在实施素质教育上。”

细化学科培训治理

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》提出分类管理的原则：鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训，重点规范语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训，坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为。虽然已有规定，但据媒体报道，一些机构仍以思维创新、启智等名义开班，辅导内容也不乏应试的内容。

如何界定学科培训？根据《民办教育促进法实施条例》，学科考试和非学科考试要进行分类登记。教育部教育发展研究中心综合研究部主任王烽认为，有两个判断标准：“第一个就是以课程标准和教学大纲作为基本依据，因为很多学科类考试没有国家的课程标准和教学大纲是办不下去的；第二个就是以升学考试为目标。有这两个，就可以比较清楚地区分学科考试类的机构。”

“《意见》提到了学科不能超纲超标，但是各地在治理超纲超标这一块是最难操作的，也是推进最慢的。”教育部教育发展研究中心评估室副主任王蕊说。培训机构治理就是从这儿开始的。治理的主要方面，一个是安全隐患，另外一个是对证照的要求，其实最主要是想纠正校外培训机构学科培训的超纲等问题。依法规范、分类管理，目的就是把中小学培养兴趣爱好创新精神，把以实践为目的的培训机构与学科考试类培训机构分类进行管理。她建议，实行一套协同治理的长效机制，组建备案审核的专家队伍，对具体课程进行评估认证。

陈东升表示，治理超纲学、超前学还需要发挥行业组织的作用。“专项治理以来，民办教育协会培训教育专委会等行业组织在政策制定、社会动员、行业自律等方面发挥了重要作用，希望行业组织继续多做行业调研摸底、研制监测模型，为政府决策提供更加科学的依据。”

合力营造良好教育生态

据北京市教委基础二处副处长马可介绍，北京市教育系统从内部发力，释放学生学习需求。2018年北京市参与课后服务的学生98.25万人，占义务教育阶段学生总数的86.7%，参与课后服务的教师达到8.96万人，占义务教育阶段教师总数的75%。“专项治理既要考虑满足多样化、个性化教育的合理需求，又要坚决治理不合法、不合规的问题。目的是规范发展，通过鼓励素质拓展类培训，规范学科类培训，以及提升学校资源供给的能力和丰富程度，营造良好的教育生态。”马可说。

“方向比努力重要，培训有若干方向，但离了两个轨道寸步难行，一是按培训自身规律办事，一是按有关法律和规定办事。”中国民办教育协会会长王佐书坦言，吃透教育规律，研究法律规定，培训才能找到可持续发展的方向。

在中国教育科学研究院原副院长曾天山看来，培训教育的存在主要是为了解决教育资源不充分的问题：“学校教育是全面发展的教育，为学生成人奠定基础。培训机构则是侧重一个方面而提供多样化选择。比如有些机构提供马术课程，这是学校教育资源难以覆盖的，可以满足一些学生个性发展的需求。二者是相互补充的关系，是不可相互替代的。”

“当前校外培训正逐步走向规范管理、健康发展的道路。合理需求足够多、服务空间足够广阔，培训机构要加快转型，坚决不能围绕应试做文章，而应将重点放在优化教学方法，提供个性化、多样化、高质量服务上，满足中小学生选择性学习需求。”陈东升表示。