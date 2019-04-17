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新职业激发新潜力

2019-04-17 07:15 来源：人民日报 何鼎鼎
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　　职业目录是社会发展的一面镜子，它总是与时俱进、推陈出新。今天，越来越多的职业正朝着高价值、数字化、个性化方向发展。

　　新职业层出不穷，是社会分工不断细化的必然。新职业的诞生并不只关乎部分人的就业，也关系到未来人与人如何分工协作。

　　前不久，人力资源社会保障部等部门发布13个新职业信息，其中包括人工智能工程技术人员、电子竞技运营师、工业机器人系统操作员等。这批新职业因充满时代感而引发广泛关注。

　　职业目录是社会发展的一面镜子，它总是与时俱进、推陈出新。在2015版《中华人民共和国职业分类大典》修订时，话务员、BP机寻呼员等职业因为逐渐消失，自然而然地被移除，而快递员等新兴职业则被请进目录。一出一进，可说是“芳林新叶催陈叶”。产业转型升级，职业不可能不更新。当人工智能等产业风起云涌，数字化管理师、物联网安装调试员取代旧职业是大势所趋；当电子竞技逐渐被主流认可，电子竞技运营师和电子竞技员位列新职业目录，也就水到渠成。

　　今天，很多人说不清楚全社会究竟有多少种岗位，但一个共同感受是，越来越多的职业正朝着高价值、数字化、个性化方向发展。高价值，意味着简单重复劳动的工种将被陆续替代，而诸如数字化管理师、剪辑创意师、游戏架构师等比拼创新创意的工作会持续增加；数字化，意味着传统岗位也会焕发新生，比如传统农田上，无人机驾驶员等新职业让农民这个古老职业融入“互联网+”；个性化则意味着职业发展更讲求兴趣导向，比如有的年轻人成为调酒师、宠物美容师，只因“我喜欢”。

　　新职业层出不穷，是社会分工不断细化的必然。社会发展也像树的生长，越向上，越能分出新枝。如今，鲜有人既是农夫又是渔民还是猎手，人们都专注于一样工作甚至一道工序，但生活需求却被极大满足了，这是交换与合作使然。事实上，社会越朝专业化发展，合作的节点就越多，新职业诞生的几率就越大。现实中，美甲师、代驾员、闪送员、淘宝模特的诞生，都缘于此。可以预计，随着社会分工进一步精细化，还将有更多新职业接踵而至。当然，从合作角度，也能反过来理解某些职业的消亡。比如，因为简政放权力度加大，一些“代办”“代理”就面临被淘汰的压力。这是因为改革删繁就简，减少了信息不对称，挤出了一些“不必要的合作”。

　　听闻新职业的到来，未必所有人都是喜上眉梢。正如有人所说：假如电话出现时你是个电报收发员，纺织机出现时你是个裁缝，汽车出现时你是个马车夫，它就是不小的挑战。然而，从社会发展的整体来看，只要新职业不断涌现、职业谱系日渐丰富，人们面临的机会就能不断增加。比如，电的发明让很多蜡烛工失业，但由此创造的带“电”岗位数却千百倍于制烛工人。正是沿着这个逻辑，我们无需为人工智能时代的“机器换人”忧心忡忡。智能的火花，必将点亮更多创造性的工作。最近发布的新职业信息，便是有力的证明。

　　新职业的诞生并不只关乎部分人的就业，也关系到未来人与人如何分工协作。因此，有关部门应积极引导新职业发展，在高校培育相关专业，并及时做好职业培训等。对于个人而言，一方面需要深耕自己的专业领域，提高自身工作的专业性，同时也要具备应有的敏锐与自觉，让学习成为一种习惯，保持与新职业连接的能力，在与各行业更好的合作中不断推动社会向前发展。

编辑： 柯丹洁

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