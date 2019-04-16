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高考填志愿如何避免亲子冲突？专家：给孩子空间做选择

2019-04-16 13:55 来源：南方网 卢浩能
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　　打开厚厚的报考指南，那么多的学校、那么多专业信息展现在眼前，学生会有种迷茫的感觉：选学校还是选专业？其实，填报高考志愿远不是几天时间就能完成的事情，背后涉及个人成长和生涯规划的众多因素。

　　4月14日，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”（以下简称“2019高招会”）佛山专场继续“开讲”。本次活动除邀请了广东财经大学、哈尔滨工业大学（深圳）到场宣讲外，还邀请到全球职业规划师陈璐为大家带来《如何做孩子生涯发展的支持者》主题分享。

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　　在陈璐看来，如果没有让孩子在各个成长阶段中做到自我独立地做选择，那么在高考报考志愿的环节中，孩子和家长之间的矛盾就可能会爆发出来。

　　“生涯规划不是要让孩子入读最知名的大学，选择最有前途的学科，进入工资回报最理想的行业。生涯规划其实是建立个人事业志向，发现自己的人生使命——为了事业和人生理想，愿意学以致用，享受追寻事业梦想的满足感。”陈璐说。

　　从名校退学再高考选“冷门专业”

　　学霸经历印证家长无法代孩子做选择

　　“人生在每个阶段都有阶段性任务，这个阶段不完成，他一定会回来补的。”在分享中，陈璐以一张生涯发展彩虹图切入，将一个人一生不同阶段中所扮演的各个角色简明地呈现出来。

　

　　从图中可以看到，这个人在45岁做了一个人生决定，放下他的工作，去了深造学习。

　　陈璐表示，在这张图能看到成长阶段、探索阶段、建立阶段、维持阶段、退出阶段。人生总有做某些事情的黄金时段和最佳成本方案，如果他没有把这个阶段的任务完成，他就会在后面寻找各种机会补回来，哪怕耗费的成本和代价更高。

　　“补回来”，实际上就是一个个人的选择。陈璐以2017年云南高考理科第八名的李一峰为例子，讲述了高考报志愿中个人选择的重要性。当年，李一峰以超过清华大学投档线9分的成绩却选择了四川大学口腔医学专业。让人诧异的选择背后，还藏着从名校退学再高考的“一番折腾”。

　　原来，李一峰在2015年就参加高考，并以648分的成绩考入了中国科技大学的环境科学专业。但是，他自己却觉得“进入大学后，每一天我过得都很迷茫。选择这个专业前，对它一无所知，我不是发自内心喜欢这个专业，心里的困惑也在一天天增加。”在中科大读了两年后，李一峰做了一个令所有人诧异的决定—回去读高三。

　　再一次填报志愿，李一峰的目标非常明确：四川大学的口腔医学专业。当问他为什么这次填报专业非常清晰明确？他说，经过两年时间的思考，自己想要当一名医生，而且口腔医生不需要值夜班，因此觉得口腔医学比较适合自己。

　　“这一次的清晰选择，李一峰用了人生非常宝贵的三年时间来补功课。”陈璐说，如果家长过多参与到孩子的决定中，甚至强势给孩子做决定，就有可能给孩子带来一些负面的影响。

　　她表示，如果家长没有让孩子在当下完成他应该要做的生涯发展任务，他一定会在人生未来的阶段回来补功课，这是家长没办法替他解决的。同时，高考填志愿不是人生中唯一的一次决定，往后的人生还有很多重要的选择，家长是没有办法替代孩子做人生选择的。

　　职业规划师陈璐带来《如何做孩子生涯发展的支持者》主题分享。朱苏娇摄

　　如何成为孩子生涯发展的支持者

　　家长应保持学习、成长、包容

　　“让孩子更成功还是更幸福，你会选择哪一个？”分享中，陈璐将问题抛给现场听众，而大部分听众选择了“更幸福”的选项。

　　在陈璐看来，选择“更幸福”的目标并不难，难在坚持这个选择。“我们处于一个比较的体系中，在成长过程中，我们是在比较中长大的。”她表示，孩子在学校时，家长会与其他孩子比较成绩排名，比较学校名气大不大、专业是否吃香。孩子工作后，会比较职业地位和工资收入。

　　某种程度，这些比较都蕴含着“希望”。那么我们到底希望孩子成为什么样的人呢？陈璐表示，家长的“希望”可以归纳为三方面：希望孩子是身心健康的人；希望他是快乐学习的人；希望他是有一个积极成长愿景的人，他的未来是积极正向的，他有做计划考虑的。

　　要清晰表达这三个希望，陈璐向家长们提供三点建议。

　　第一是保持学习、成长、包容，孩子做出选择时，需要给他/她一个空间，让他/她有表达的机会。第二是要提升为人父母的能力和水平，学习一些与孩子沟通互动的话术。第三是要成为孩子成长的引路人和支持者，因为孩子以后经历的路程，家长是不能代替，而只能做他/她的支持者。

　　陈璐表示，青少年的生涯发展可分为两大模块，第一大模块是4-14岁，孩子进行互动模仿了解身边环境和工作的世界；第二个大模块是15岁至24岁，这是能力决定的阶段，为人生制定生活目标。

　　具体而言，4-10岁是幻想期，孩子有很多职业目标，充满幻想和好奇，家长不需要过于担心，可鼓励孩子扮演多个角色。当孩子说想做售货员或者家庭主妇时，不要泼冷水，因为职业选择只是跟这个阶段接触到的、感兴趣的职业有关。

　　11-12岁是兴趣期，可为孩子提供广泛的探索经验，不要仅仅将孩子局限在学习和课业上。13-14岁是能力期，这时候孩子的能力开始出现，家长可开始聚焦兴趣，而不是分散兴趣，这时候要让他多一点体验和试错的机会。

　　到了15-17岁的探索期。“这时要让孩子有选择的空间和机会，让孩子重视选择的过程，同时也要让他选择承担的结果，这个非常的重要。因为很多孩子不能做选择，是因为他没有办法承担选择带来的结果。”陈璐说。

　　18-21岁的过渡期，应允许孩子有调整的空间和弹性，如果孩子选择的方向不是家长设定的最好方向，应允许他调整方向。22-24岁是尝试期，此时要让孩子理清工作到底是否合适，让他/她看到职业之间的关系。

　　陈璐表示，孩子的成长是一个选择不断积累的过程。“如果我们没有让孩子在每个阶段完成阶段的任务，在高考填志愿时，亲子之间的矛盾就可能爆发。”

　　避免“关系破裂式谈话”

　　有技巧地与孩子谈论兴趣、职业、成绩

　　在日常生活中，家长与孩子之间的“相爱相杀”，还表现在“关系破裂式谈话”上。陈璐以一则“童话”形象地描绘出这种谈话的情景：

　　“青蛙找妈妈，找了很久，妈妈妈妈，我终于找到你了。青蛙妈妈说，孩子，你终于找到我了，我很开心，但是你的作业做完了吗？孩子就说，走吧，这不是我们的亲妈。”她表示，这种谈话的方式不是在沟通，而真正的沟通须家长倾听孩子的想法。

　　陈璐说，与孩子谈兴趣时，第一句话可以问：你最喜欢做的事情是什么？第二句话问：做这件事情让你觉得最享受、价值最高的点在哪里？

　　她表示，根据霍兰德职业兴趣分类理论，共有6种职业兴趣类型：常规型、艺术型、实践型、研究型、社会型、管理型。“问第二个问题，就是在了解孩子的兴趣类型。”

　　自然，兴趣不等于就是职业选择的唯一标准。陈璐进一步给出“职业定位十字架”，根据兴趣和能力两个维度，划分出四个区间。其中，兴趣高、能力高的部分，就可以当做未来职业方向。兴趣高、能力低的部分，可以作为爱好培养。如果遇到孩子兴趣低、能力低的事情，意味着这是孩子的盲区，不要强迫孩子去做。

　　除了上述的职业思考依据外，陈璐还提到“未来职业变化”的因素。她表示，一方面电子竞技师、电竞运营师等新的职业正在加速出现；另一方面，未来的职业变化和发展，可能会根据个人的能力发展出新的职业。

　　“其实职业是什么，不是决定我们高低的起始点，职业做到什么程度，才是决定我们在社会高度的起始点。”陈璐说，未来得社会变化越来越快，我们要做的是帮助孩子了解这些专业大学信息和职业信息，同时更要引导孩子认识自己喜欢做什么，愿意做什么。以这种喜欢喝愿意作为确定性，应对社会和职业发展的不确定性。

　　在分享的最后，陈璐表示，生涯规划不是要让孩子入读最知名的大学，选择最有前途的学科，进入工资回报最理想的行业。生涯规划是让孩子建立个人事业志向，发现自己的人生使命——为了事业和人生理想，愿意学以致用，享受追寻事业梦想的满足感。

编辑： 柯丹洁

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