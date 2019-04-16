近日，教育部印发《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》（以下简称《通知》），对今年普通高校招生工作进行全面部署。

近日，教育部印发《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》（以下简称《通知》），对今年普通高校招生工作进行全面部署。

《通知》附件《2019年普通高等学校招生工作规定》明确了今年考试时间。各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致，具体考试科目时间安排报教育部考试中心备案后发布。省级统考和高校的招生考试时间，分别由各省级招委会和高校按照教育部有关要求确定并发布。

《通知》提出，要进一步深化高考改革。2018年启动改革的省份要结合本地实际，科学制订高考综合改革方案，精心做好方案发布和宣传解读工作。

广东是2018年启动高考综合改革的省份之一，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。目前，广东已就启动改革工作对本地教育系统进行了安排和部署。

《通知》还指出，要完善高等职业教育考试招生制度。大力推进高职院校分类招考。各地要加大高职教育资源统筹，进一步扩大高职分类招考规模。健全“文化素质＋职业技能”的评价方式和选拔制度，在职业技能测试中充分体现职业技能、通用技术等内容，逐步形成符合高等职业教育培养规律和特点的人才评价选拔模式。

今年广东通过加大高职院校春季招生计划，增加中职升本科招生计划，将高职院校招收中等职业学校毕业生（“3＋证书”类）录取工作提前至春季。

今年广东普通高校春季分类考试招生已共录取18.2万人，是原招生计划的102.2%，超额完成招生任务，其中226人为本科录取。