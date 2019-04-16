会议深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，贯彻落实全国教育大会精神，研究部署我省教育工作。

4月15日，全省教育大会在广州召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，贯彻落实全国教育大会精神，研究部署我省教育工作。省委书记李希出席会议并讲话，省长马兴瑞主持会议，省政协主席王荣、教育部副部长孙尧出席会议，省委副书记、深圳市委书记王伟中在分会场参加会议。

李希指出，习近平总书记对教育工作作出一系列重要论述，在全国教育大会上作出深刻阐述和全面部署，为新时代教育改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，深刻领会教育现代化的战略定位和广东办好教育事业的使命担当，把思想政治工作摆在教书育人的首要位置，以雷厉风行的姿态和久久为功的韧劲，把党中央对教育的各项决策部署不折不扣落到实处，奋力开创新时代广东教育强省建设新局面。

李希强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎扎实实办好人民满意的教育，为培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。一要正确把握新时代发展广东教育的大局大势，全力做好新时代广东教育工作。抓住党中央大力发展教育事业的历史机遇，深刻认识教育改革发展面临的挑战与考验，深刻把握新时代广东教育现代化的目标任务，准确把握新时代广东教育高质量发展的根本要求，推动广东教育更有质量、更加公平、更具效率。二要全面落实教育优先发展战略，全力推进教育强省建设。旗帜鲜明用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，大力培养社会主义建设者和接班人，大力促进各级各类教育高质量发展，着力深化教育重点领域综合改革，发挥高校在推动创新驱动发展中的重要作用，打造高素质专业化创新型教师队伍，建设粤港澳大湾区国际教育示范区，实施粤东粤西粤北地区和农村地区教育振兴发展计划，加快推进我省由教育大省向教育强省迈进。三要加强党对教育工作的全面领导，全面加强教育系统党的建设，严格落实意识形态工作责任制，抓好各项工作任务和政策举措的落实，确保我省教育改革发展沿着正确方向行稳致远。

马兴瑞强调，全省各地、各部门要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于教育工作的决策部署上来，把这次会议精神同本地、本部门工作实际结合起来，研究提出务实管用的政策举措，确保党中央重大决策落地见效。要聚焦教育现代化重点任务，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，抓好促进公平和提高质量的教育发展主线，全面推进教育高质量发展。要深化开放合作，充分发挥毗邻港澳优势，推进高等教育、职业教育、基础教育等方面合作发展，努力在服务粤港澳大湾区建设上有更大作为。

孙尧强调，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，广东教育系统坚持社会主义办学方向，坚持教育优先发展，深化教育领域综合改革，加快推进教育现代化，教育公平日益彰显，教育质量不断提高。教育部将在政策指导、综合改革、教育资源配置、经验推广等方面进一步拿出举措、给予倾斜支持，一如既往支持广东教育更好更快发展。希望广东贯彻落实党中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，积极深化粤港澳大湾区高等教育合作交流，探索完善现代职业教育体系，积极推进民办教育分类管理改革，加强党对教育工作的全面领导，在新时代教育改革发展新征程上创造经验、提供示范。

会议以电视电话会议形式开至各地级以上市。省领导张硕辅、张义珍、施克辉、傅华、黄宁生、叶贞琴、张利明、郑雁雄，省委教育工作领导小组成员，省直有关单位、省有关人民团体、中央驻粤有关单位负责同志，各地级以上市分管教育工作负责同志以及市委教育工委、市教育局负责同志，全省高等院校党委书记在省主会场参加会议。