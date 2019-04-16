清华新规：学位论文抄袭可开除学籍

在频频爆出学位论文抄袭的背景下，清华大学近日公布的新版《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》（以下简称《细则》）格外引人关注。

在频频爆出学位论文抄袭的背景下，清华大学近日公布的新版《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》（以下简称《细则》）格外引人关注。

与2017年的《细则》相比，此次修订的内容主要集中在对学术不端行为的处罚规定方面。新版《细则》明确区分了“非学位论文”与“学位论文”，对发生在学位论文上的学术不端行为给予更严厉的处分。例如，《细则》新增一条：学位论文、公开发表的研究成果中有抄袭、篡改、伪造等情形，情节严重的；或代写、由他人代写学位论文、买卖学位论文的，经学校学术委员会认定，将给予开除学籍处分。而上述行为原来的处罚是给予“记过以上处分”。

“清华大学在加强科研诚信、科研伦理教育方面走在前列，据我所知，该校面向所有研究生设置了这方面的课程。”华侨大学哲学与社会发展学院教授王阳告诉科技日报记者，总体而言，我国高校的科研诚信建设取得较大进步，但依然存在一些问题。

早在2016年，教育部就曾颁布《高等学校预防与处理学术不端行为办法》。“各高校也加强了这方面的工作，但从这两年曝光的案例看，以抄袭为代表的学术不端行为依然严重。”王阳说。

最新消息是，湖南大学官微此前公布关于刘梦洁硕士学位论文涉嫌学术不端问题的调查处理说明，撤销了该同学硕士学位，给导师警告处分，并取消其导师资格，调离教学岗位。针对复旦大学软件学院软件工程陈凯硕士学位论文抄袭这一事件，该校则表示，已经着手调查核实情况。一经查实，按相关规定和流程严肃处理。

“学位论文抄袭分几种情况。” 中国社科院科学技术和社会研究中心主任段伟文告诉科技日报记者，一种是已经形成完整产业链的论文买卖，一种是很难被发现的抄袭他人的创意和研究方法，“最普遍的一种现象是学生因为学业压力大，平时导师指导不够，管教不严，临到毕业完成不了论文，只好抄袭。”段伟文说。

段伟文说，虽然论文查重系统越来越先进，但还是有一些规避的办法，而且，“本来应该在本单位进行一次性查重，但现在网上可以购买各种查重服务，学生可以根据查询结果做调整，规避掉学校系统的查重。”

段伟文分析，学位论文抄袭事件多发，部分是因为当前人才培养模式和评价机制的不合理。“硕博士研究生的规模越来越大，且课程繁杂，导师精力有限，很多人完成论文困难，同时，绝大部分高校要求必须有发表在特定等级期刊上的论文才能毕业，在这种情况下，有些学生就铤而走险去抄袭。”

段伟文建议，长远来看，应研究更符合研究生成长规律的培养体系和评价模式。“在现有状况下，要进一步强化专业伦理思想和科研诚信意识。”他说，“专业伦理强调研究者应该有专业精神和专业荣誉感，科研诚信指的是对专业伦理的坚守。两者的结合会产生一种坚定的道德信念：通过诚信负责的研究维护个人和所属科学共同体的荣誉感，在这种信念下，再判断哪些事情可以做，哪些事情不该做。”

王阳则表示，学风建设是个在试错中发展的过程。“近年来各部门陆续出台了各项规定，也对一些典型案例做出处理，但目前较为迫切的是加强制度化设计。”他说，以美国为例，如果学生有学术不端行为，那么老师和学校都要承担相应责任，同时，科研诚信教育则是拿到课题的必要条件。

专家点评

段伟文 中国社科院科学技术 和社会研究中心主任

近几年频发的学位论文抄袭事件表明，现在到了从进入大学的第一天就要培养科研诚信意识和科学精神的时候了，要让每个接受高等教育和从事学术研究的人明白，科学不端行为是一个万万碰不得的禁区，谁违规谁就自食其果。处罚抄袭这种明显的不端行为没有任何可商量的余地，谁违反了这个规则谁就应该出局，因为科学是一项集体性的探索事业，没有诚信就没有秩序，更谈不上效率。