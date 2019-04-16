地方专项计划本科院校招生1850人

4月15日，省教育考试院公布2019年“高校专项计划”和“地方专项计划”，两者均要在4月18日至25日期间完成报名申请。

农村和贫困地区学生就读重点高校的比例将进一步扩大。4月15日，省教育考试院公布2019年“高校专项计划”和“地方专项计划”，两者均要在4月18日至25日期间完成报名申请。今年广东“地方专项计划”本科院校计划安排1850个名额，其中广东工业大学270个。

今年，我省实施“高校专项计划”和“地方专项计划”的范围界定为原中央苏区县、欠发达革命老区县、少数民族自治县及我省原扶贫开发重点县。实施范围共30个县区，包括韶关市南雄市、潮州市饶平县、河源市东源县等。

“高校专项计划”方面，根据教育部统一安排，符合条件并有意向报考的考生须于4月25日前在教育部阳光高考平台上查看教育部直属高校和其他自主招生院校的招生简章，了解各学校招生要求，在教育部阳光高考平台(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)进行申报，并于4月18日至25日期间，凭考生号和密码在广东省普通高考报名系统（http://www.eeagd.edu.cn/pgks）完成报名申请。

“地方专项计划”方面，符合条件的考生可凭考生号和密码于4月18日至25日，在广东省普通高考报名系统完成报名申请。

“地方专项计划”招生院校由我省部分本科高校承担，招生专业以为我省产业转型升级、实施创新驱动发展战略提供支撑的理工类专业以及贫困地区经济和社会发展急需的农林、医学、师范等专业为主，共安排1850个名额，其中广东工业大学270个、华南农业大学230个、广州大学220个。

“高校专项计划”及“地方专项计划”考生资格审核工作按照报名点属地原则，实行先网上申报后审查资格的方式。考生申报时，系统将采集考生姓名、考生号，考生及考生父亲或母亲或法定监护人的户籍所在的市、县、镇（街道办事处）、村委会（居委会）信息，以及考生三年的学籍信息。考生在申报父亲或母亲或法定监护人信息时仅需申报符合条件的一位人员相关信息。

4月18日至28日期间，已完成网上报名申请的“高校专项计划”及“地方专项计划”考生，须在规定时间携带本人居民户口簿原件、复印件前往所在中学、县（市、区）招生办报名点进行资格初审。录取结束后，省招生办公室将在网站公示所有被“高校专项计划”和“地方专项计划”录取的考生名单，接受社会监督。