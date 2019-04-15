独立学院转设 摆在首要位置

我省“十三五”高校设置的中期调整要保持设置规划基本稳定，专科高职学校不升为普通本科学校。

未来2年，广东高校设置有所调整！近日，省教育厅发布关于开展《广东省高等学校设置“十三五”规划》中期调整工作的函，为未来2年我省高等教育事业持续健康协调发展做好规划。

文件指出，我省“十三五”高校设置的中期调整要保持设置规划基本稳定，专科高职学校不升为普通本科学校；将独立学院转设摆在首要位置，优先支持条件基本成熟的独立学院转设纳入设置规划调整；稳步实施本科层次职业教育试点，不再增加本科层次职业学校试点；严格规范校名使用，继续坚持农林、师范类院校“不脱帽”，体育、艺术类院校不更名大学的政策要求；从严控制异地办学，对高校异地办学逐步规范。

稳步实施本科层次职业教育试点

我省“十三五”高校设置的中期调整要保持设置规划基本稳定。坚持设置规划的严肃性和延续性，设置规划调整坚持“特色学校不变为综合学校，专科高职学校不升为普通本科学校，职教体系学校不转为普教体系学校”的基本要求，以优化存量为主，从严控制增量。对于新增纳入设置规划的，重点考虑达到设置标准、条件基本成熟、区域经济社会发展急需的高校。

要将独立学院转设摆在首要位置。各相关高校、社会组织要逐一梳理、系统分析独立学院的办学实际情况，坚持分类施策，制定独立学院转设的时间表和路线图，积极推动独立学院能转快转、能转尽转。优先支持条件基本成熟的独立学院转设纳入设置规划调整，成熟一所、转设一所。

要稳步实施本科层次职业教育试点。认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》，秉承平稳推进、有序开展的试点思路，不再增加本科层次职业学校试点。

体育、艺术类院校不更名大学

文件还指出，要严格规范校名使用。继续坚持农林、师范类院校“不脱帽”，体育、艺术类院校不更名大学的政策要求。坚持“不使用所在城市以外地域命名，非省政府举办的学校不以省域命名，已使用所在城市命名的学校不变更为省域命名”的基本原则，避免引发社会认知混淆、校名争议或侵权。原则上不新增同层次更名的事项。

要从严控制异地办学。各地、各高校要统筹优化现有高等教育资源配置，本着平稳有序的原则对高校异地办学逐步规范。纳入中期调整后的设置规划的高等学校，不存在跨地市异地办学的问题。

要坚持推动协调发展。着眼于推动区域间高等教育协调发展，重点解决高等教育发展不平衡不充分的问题。对于粤东粤西粤北地区的高校设置调整事项，同等条件下给予适当倾斜支持;对于服务国家战略的高校设置调整事项，给予特殊考虑。

文件指出，我省“十三五”高校设置的中期调整把握“总体稳定、小调微调”的思路，坚持高校设置工作服务于我省战略和重点需求，在促进产业转型升级进程中发挥引导和支撑作用;服务于我省高等教育区域布局合理化，推进教育现代化区域创新试验;服务于补短板、强基础，抓紧消化历史积累的矛盾和问题；服务于实现高等教育内涵式发展，全面提高高等教育质量的政策导向，引导高校科学定位、各安其位、内涵发展、办出特色。