孩子是天生的艺术家和探险家

科普知识是客观的，但是科普知识呈现的形式是及其考验一个科普书作者的。

南方网讯（记者/柯丹洁）“动物的家在哪里？谁和人类住在一起？谁住在人类专门搭建的房子里？谁在野外自己搭建住处？谁住在山洞里？......”4月12日上午，由接力出版社主办，广东省公安厅幼儿院协办的“小气球科普阅读课堂——翻翻书里藏着大秘密”讲座在省公安厅幼儿院举办，英国著名儿童读物出版公司尤斯伯恩的作家安娜·米尔伯恩带领幼儿院的孩子们细读科普书，通过游戏互动，为孩子们揭秘动物的家，让孩子们在了解科普知识的同时感受科普阅读的趣味。

科普知识是客观的，但是科普知识呈现的形式是及其考验一个科普书作者的。既要有科学的高度和知识的准确性，又要能贴近孩子身边的事物，用符合孩子认知的方式向他们传达，让他们对艰深的知识不产生排斥心理，并且发现科学的迷人之处。

在科普课堂中，安娜除了和孩子们讨论了生活中常见的动物如蜗牛、小猫、小狗、小猪的家，还带领孩子们认识了生活中不太常见的动物，如獾、巴尔第摩金黄鹂鸟、苍鹭等动物，还见识了它们在大自然中奇妙的家。在一颗大树上，可能住着几十种甚至上百种动物。虽然孩子的英语能力尚未能和安娜进行直接的沟通，孩子们踊跃举手发言、和认真听课的表情，都传达了孩子对新事物、新知识的渴望，还有对远道而来的客人的热情。

在互动环节，安娜教小朋友和父母一同设计和创作翻翻书的翻页，亲子间头脑风暴，创意十足，创造了许多令人惊叹的作品。