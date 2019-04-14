孩子是天生的艺术家和探险家

南方网讯（记者/柯丹洁）“动物的家在哪里？谁和人类住在一起？谁住在人类专门搭建的房子里？谁在野外自己搭建住处？谁住在山洞里？......”4月12日上午，由接力出版社主办，广东省公安厅幼儿院协办的“小气球科普阅读课堂——翻翻书里藏着大秘密”讲座在省公安厅幼儿院举办，英国著名儿童读物出版公司尤斯伯恩的作家安娜·米尔伯恩带领幼儿院的孩子们细读科普书，通过游戏互动，为孩子们揭秘动物的家，让孩子们在了解科普知识的同时感受科普阅读的趣味。
科普知识是客观的，但是科普知识呈现的形式是及其考验一个科普书作者的。既要有科学的高度和知识的准确性，又要能贴近孩子身边的事物，用符合孩子认知的方式向他们传达，让他们对艰深的知识不产生排斥心理，并且发现科学的迷人之处。
在科普课堂中，安娜除了和孩子们讨论了生活中常见的动物如蜗牛、小猫、小狗、小猪的家，还带领孩子们认识了生活中不太常见的动物，如獾、巴尔第摩金黄鹂鸟、苍鹭等动物，还见识了它们在大自然中奇妙的家。在一颗大树上，可能住着几十种甚至上百种动物。虽然孩子的英语能力尚未能和安娜进行直接的沟通，孩子们踊跃举手发言、和认真听课的表情，都传达了孩子对新事物、新知识的渴望，还有对远道而来的客人的热情。
在互动环节，安娜教小朋友和父母一同设计和创作翻翻书的翻页，亲子间头脑风暴，创意十足，创造了许多令人惊叹的作品。
在安娜的创作和教育理念中，小朋友还是天生的探险家，他们喜欢翻抽屉，拆东西，在沙子里挖洞，把手插到各种物体里面，这是非常可贵的好奇心和探索欲。安娜一直是秉持这样的理念创作的，她的灵感来源之一也是把自己当成一个对周围事物充满好奇心和疑问的孩童，以孩子的目光观察世界。所以她创作的科普翻翻书系列很符合孩子的天性，内容非常贴近真实世界里的事物，比如小朋友可以把花瓣打开看到小蜜蜂，翻开树叶看到小虫子，拨开树枝看到小猴子，让他们尽情地探索与揭秘。而且翻书探索的过程会让孩子很兴奋，因为在真实的世界里是无法打开霸王龙的嘴巴看它的牙齿的。那么在亲子共读的时候，家长也可以把更多的权利还给孩子，比如读什么书的权利，比如翻页的权利，这也符合孩子不断增长的掌控欲和独立性。
如果孩子理解到的内容和原意不一样，我们也不必急于纠正，有时候我们可以问问——那你是怎么得出这个结论的呢？书里的哪一页有说到这个问题吗？当孩子和我们一起回看的时候，他也许会有不一样的理解。而某些情况下，孩子确实无法理解她的生活体验中没有的事物，可能会被我们认为是胡说八道。”安娜妙趣横生地分享了一个发生在自己身上的小故事，“有一个朋友的孩子带着我找了2个小时的瓢虫，我解释说瓢虫可能飞走了。她斩钉截铁地告诉我，‘不可能，瓢虫根本不会飞！’那一刻我才恍然大悟——原来她根本没有见过瓢虫的翅膀，所以她当然认为瓢虫不会飞。作为家长，我们可以带孩子更多地去探索大自然，丰富他们生命的体验。有时候他们反而会成为我们的老师，因为他们会注意到更多被我们忽视的细节。
儿童科普书在孩子智力发育早期有至关重要的作用，除了能告诉孩子们客观的知识，科普书的编排方式也在塑造着孩子们的思维方式。“尤斯伯恩偷偷看里面””尤斯伯恩看里面低幼版“和”尤斯伯恩看里面“从儿童的认知心理出发，设计的翻页能激发孩子与生俱来的的好奇心和探索欲望，在玩中学，在学中乐趣无穷。
据了解，“尤斯伯恩看里面”系列截至目前共出版60册，最新一批15册将于今年4月全面上市。