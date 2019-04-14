省教育厅举办2019年高校毕业生到农村从教供需见面活动

“上岗退费”政策实施以来，已为我省欠发达地区乡村学校补充4.7万名合格教师，20%以上是乡村学校紧缺学科的教师，有效缓解了广东部分欠发达农村地区紧缺学科教师来源不足的问题，优化了当地教师队伍结构。2018年，全省小学体育、音乐、美术教师缺额率明显下降。

南方网（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）4月13日，为贯彻落实中央和省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的精神，推进实施“乡村教师支持计划”，推动落实“大学毕业生到农村从教上岗退费”政策，有效补充粤东西北地区农村学校教师，优化农村学校教师队伍结构，省教育厅在华南师范大学石牌校区举办了2019年农村从教专场供需见面会。全省57个县（市、区）教育局和学校进场招聘，共提供5136个教师岗位，其中可享受“上岗退费”岗位3163个。

2008年，我省实施 “上岗退费”政策，与欠发达地区的县区教育局签订到农村学校从教协议的高校毕业生，可申请退费。为进一步提高政策吸引力，2018年，省教育厅会同相关部门修改完善上岗退费实施办法，提高“上岗退费”标准，具有全日制研究生学历的毕业生、以及艺术类（音乐、美术、舞蹈）、特殊教育专业毕业且担任相应学科教师的每年退费标准提高至12000元，对其他类型的毕业生每年退费标准提高至8000元，同时将研究生学历退费年限调整为5年，本科生退费年限为4年，专科生退费年限为3年。

“上岗退费”政策实施以来，已为我省欠发达地区乡村学校补充4.7万名合格教师，20%以上是乡村学校紧缺学科的教师，有效缓解了广东部分欠发达农村地区紧缺学科教师来源不足的问题，优化了当地教师队伍结构。2018年，全省小学体育、音乐、美术教师缺额率明显下降。

近年来，我省乡村教师队伍建设力度不断加大。在实施“上岗退费”政策的同时，2018年我省试点实施粤东西北地区中小学教师“定向培养”政策，招收公费定向本专科师范生和教育硕士近1600人。深入落实我省山区和农村边远地区教师生活补助政策，2018年补助达到人均每月1011元，农村教师待遇进一步提高，农村教师向城市流动明显减少，部分地方出现教师从城市向农村学校“回流”现象。此外，我省正深入推进县域内中小学教师“县管校聘”改革，将更加有利于城乡教师资源均衡配置。