本科专业调整折射高教发展方向

教育部日前公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。本次调整新增备案本科专业点1831个、新增审批本科专业点241个、调整学位授予门类或修业年限专业点40个、撤销本科专业点416个。今年本科专业点增减有何特点呢？

教育部日前公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。本次调整新增备案本科专业点1831个、新增审批本科专业点241个、调整学位授予门类或修业年限专业点40个、撤销本科专业点416个。今年本科专业点增减有何特点呢？

“老幼”火“智能”热

教育部2012年颁布的《普通高等学校本科专业设置管理规定》指出：高校设置和调整专业，应主动适应国家和区域经济社会发展需要。记者观察到，针对人口老龄化和生育意愿不足等问题，相关领域的人才储备也在迅速配齐以解后顾之忧。今年，首都医科大学等27所院校设立助产学，上海交大等13所院校设立儿科学，28所地方本科设立学前教育专业，此外还有26所地方本科院校设立健康服务与管理专业。

新增备案专业数量最多的是数据科学与大数据技术，共有196所高校增开该专业。记者查阅得知，该专业最早在2016年获批设置，去年就曾以248所高校增开位列新增专业榜首。紧随其后的是，101所高校新设机器人工程专业；96所高校新设智能科学与技术专业，35所高校获批人工智能专业。值得关注的是，这是人工智能首次成为本科招生专业，在以前，人工智能相关方向通常在智能科学与技术专业下招生。

除此之外，很多高校也在传统专业的基础上开设“智能”的新专业。如北京理工大学、天津大学、吉林大学等高校备案设立智能制造工程专业，北方工业大学、北京建筑大学等开设智能建造，东北大学、重庆大学、天津医科大学等开设智能医学工程。

“我国的大数据、人工智能产业已处于第一梯队，为了抢抓机遇，先把专业点发展起来，形成充足的人才供给，有利于激发活力，迅速形成产业群。这体现了国家战略的需求。”教育部教育发展研究中心副主任马陆亭说。

重复建设、过剩热门撤销多

在撤销的专业中，17所院校撤销了服装与服饰设计专业点，13所高校撤销了教育技术学，12所高校撤销了信息与计算科学，11所高校撤销了信息管理与信息系统。对比可以发现，这些撤销较多的专业点往往也是过去某段时间的热门专业。

“我国大学管理体制一般是教研室或者系办、学院办专业。按规定，办专业备案审批，需要专职教师、培养方案、实验室。一个专业在同一所高校不同院系都在办，但人、机构、课程、资源无法共享，可能会带来重复建设的问题。”北京航空航天大学高教研究所所长雷庆说。据他介绍，教育部目前下放办学权限，主要控制审核基本办学条件，专业开设主要由各校及其主管部门、省区市决定。高校普遍有快速发展的需求，就会争取开设招生容易的热门专业。

“不排除高校开设专业时追时髦，经过一段时间的大浪淘沙，高校会选择撤销供给过剩、本校缺乏优势的专业，将资源投放到更合适的专业。这是一个此消彼长的过程，赶时髦、先发展起来的现象将来也会存在，但最终会趋于理性。”马陆亭说。据他的观察，双一流计划实施后，已经有越来越多学校开始避免贪大求全，开始撤并专业做减法，聚焦一流学科打造专业群。

除社会需求、院校发展重点转变等因素外，专业自身的定位、方向不清也会导致撤并。以13所院校撤销的教育技术学为例，“信息化路向的相对计算机专业太浅，教育学路向则研究边界不明朗。除了办出特色的专业点，一些一般的院校存在困惑，因此取消了专业，将教师分流到其他专业。”马陆亭说。

名实之间：专业重在塑造能力结构

记者观察到，人工智能和原有的智能与科学技术，数据科学与大数据技术和原有的信息管理与信息系统在培养方案、课程设置上有较多重合之处。

“智能科学与技术这个专业更接近学科的范畴，学科是一套知识体系，人工智能作为专业是融汇不同学科知识的培养体系。”雷庆表示，社会对学校教育的看法也会影响专业的调整。“比如某地发展大数据，招聘就要求是大数据专业的，本来计算机专业、统计学专业的学生也能胜任，但招聘单位不要。为了扩大学生就业面，学校就要有新的专业名头。”他建议，社会对人才应有更科学的评估方式，更看重实际能力。

雷庆曾经做过中美对比，发现从大的统计口径看，两国培养人数最多的十大专业大都相同。“当然美国不叫专业，突出的是主修、主干课程，而且变化不大，需求稳定。满足社会需求不一定要新设专业，从相关学科抽取课程，重新组合，根据能力需求调整课程无疑要容易得多。”

另一方面，人才需求预测是公认的难题。“社会需求多样、变化很快，跟着需求调整办学专业是跟不上的。4年或更长时间培养出来后，发展的方向就很难说了。高校针对新产业、新业态等热门设立新专业要更加慎重。”雷庆说。

“我们国家的本科专业动态调整机制实现了本科专业设置的宏观有序、微观自主。主动布局、及早布局、动态调整有助于把握社会需求。”马陆亭表示，培养方案的调整，关键是对能力结构的塑造。“结构化育人是高等教育强调的。无论是新专业，还是老专业，重要的是知识能力结构的完备以及在此基础上迁移应用的能力。”