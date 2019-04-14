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聚焦教育信息化：对不同教师而言，会产生哪些问题？

2019-04-14 07:42 来源：人民日报
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　　教育信息化，需要的不仅仅是软硬件设施，一线教师在其中发挥着至关重要的作用。拥有优质教育资源的学校，向偏远地区输出教学内容，是否增加教师负担？教育基础相对薄弱的地区，接受信息化手段和先进教育理念，当地教师有哪些顾虑？教育部门推动信息化工作，怎样考虑教师诉求？请看记者调查。

　　信息化手段用于教学，离不开现代通信技术、互联网技术和各种硬件设备的发展，更离不开关键的使用者——一线教师。信息化的推进，对不同教师而言，会产生哪些问题？如何解决？

　　输出方

　　学生基础不同，教师负担增加，怎么办？

　　集体备课、共同研究施教方案，绩效加分、计入教师科研成绩

　　江苏省运河高等师范学校附属小学的老师也许没有想过，“镜头切换”的技巧有一天会成为自己需要掌握的工作技能。

　　邳州市运师附小是江苏省内率先开展“专递课堂”项目的学校。专递课堂是指用网上同步上课的方式，与边远地区农村学校共享优质教育资源。专递课堂设有专用教室，使用5路全自动跟踪拍摄录播系统，对精品课程进行拍摄。

　　运师附小信息中心主任惠祥宁告诉记者，录课教师在录制中要切换镜头，“切镜头的时机”看起来是一件小事，却关系到教师与“第二课堂”学生的配合情况。一些场景投影在屏幕上，如果角度或位置不佳，不利于教师与农村课堂进行互动。所以在录课的过程中，教师可以采取手动、半自动、自动相互协调控制录播，以便利用合适的镜头切换来增加互动效果。

　　惠祥宁坦言，专递课堂是对于现代通信技术依赖性很强的教学形式，通信畅通、信号良好是保证。但最大的挑战远非技术问题，而在于这种新型的教学形式对原有教学模式的冲击。“同样的教学环节，几个班级学生一起上，学生们基础不同，思维的深度、广度不同，对于问题的思考有着较大差异，师生之间的陌生感也会影响现场教学效果。”

　　不了解听课学生的情况，怎么备课呢？

　　学校建立了与对方学校任课教师集体备课、共同研究施教方案等机制。该校音乐教师李孟阳介绍，在每次讲课前，都要与对方学校老师交流相关的课前准备工作。“记得有一次沟通音乐基本知识教学情况时，一天通了10个电话，就为了尽可能让两个课堂保持一致。”

　　如此一来，教师负担不也增加了吗？学校一位年轻老师就曾这样担心：“在本身的教学工作之外，每次上课都要增加两个小时的备课时间，还要熟悉不同的班级。有时候会缺乏信心，怕教不好。”

　　为了提高教师执教的积极性，该校与邳州市教育局电教馆联系沟通，争取到为讲课教师开具县级公开课证明、邀请专家进校辅导、电教馆按照课时给予老师奖励等政策。同时，学校层面也相继出台了一系列激励措施，比如绩效加分、计入教师成长档案、加计教师科研成绩等。

　　曾经有过担心的这位老师介绍，自己最初执教专递课堂时，学校安排了资深老师帮助备课，让她逐渐建立了自信；通过绩效加分，不仅收入增加了，还能算作科研成绩。

　　输入方

　　水平差距太大，学生无法吸收，咋解决？

　　教师观课后向学生授课，学生学习兴趣提高激励老师

　　教了17年小学数学的青海祁连县第二小学教师魏福星，终于放下“面子”，接受了网络远程教学。从抗拒到接受，他经历了怎样的过程？

　　祁连县第二小学是全日制寄宿制小学，学生大多是农牧民子女，而且很大一部分是留守儿童。学校软硬件基础薄弱，师资力量和水平也不足。

　　2017年9月，青海省教育厅启动了全省民族地区全日制远程教学试点工作，探索教育信息化建设。第一批试点学校总共有9所，祁连县第二小学是其中之一。

　　“在祁连县推进教育信息化，一开始，教师的顾虑还真不少。”祁连县电教中心主任沈卫基说。

　　“一方面担心学生学习能力不足，与名校学生水平差距太大，远程课堂容量大、难度高、发散性强，担心学生听不懂，无法吸收。另一方面，我们也担心自己不会用，被学生笑话。而且，我们学校的教师需要用2—3节课的时间才能完成成都市实验小学教师一节课的教学内容，同步学习使教师备课量倍增。接受教育信息化，意味着否定了传统的教学模式，第一反应是抗拒的。”魏福星说。

　　学生的改变最能触动这些原本抗拒的教师。“数学课也能讲得很生动，过去很难理解的概念，通过远程课程教学资料中的图解，学生一目了然。”魏福星说。一段时间后，学生学习兴趣和语言表达能力明显提高了，思考问题方式也变得多元。这让老师们受到了鼓舞，开始放下面子，一起学、一起议。

　　网络远程教学，教师需要先学习，这称之为“观课”。原则上每个老师最少观课三次之后，再给学生授课。教师大量的时间被观课占据，批改作业的时间没有了，只能下班带回家，工作量增加了不少。

　　如何克服这些困难？

　　自身教学水平的提升是最大的动力。名校教师的教学方法和理念开拓了祁连县第二小学教师的视野，尤其在帮助乡村教师普通话标准发音、课文朗读、英语学习等方面效果显著。

　　制度支持也不能少。沈卫基介绍，祁连县县长带领各局局长听网络远程教学课程，县教育局党委书记、局长一年累计听课达64节。“祁连县从顶层设计层面加大支持，对信息化教学的教师工资待遇、职称评定等方面给予一定的倾斜。”祁连县教育局副局长杨德文说。

　　青海省教育厅电子信息化教育馆副馆长赵敏说：“不久前的调研结果显示，祁连县小、初、高所有网络远程教学班级成绩进步明显，去外地就读的高中优秀生源已出现回流。”

　　管理方

　　机器到位时间不短，教师使用意愿不高，咋推动？

　　加强教育管理部门培训，提升一线师生信息化素养

　　刚结束一轮对市内乡村中小学校的检查调研，湖南省浏阳市教育局信息中心主任缪贤根赫然发现，情况与两年前完全不一样了。

　　几年前，浏阳为全市中小学校教室配置了计算机、电子白板等信息化教学设备。然而，机器到位的时间不短，教师使用的意愿却不高。“我用传统手段，一样教出高质量的学生。”有一次，缪贤根到乡镇学校推广信息化教学，有教师当场反驳。

　　如今，距离浏阳市城区几十公里的大围山脚下，小溪村教学点年近50岁的语文教师万瑞发，也适应了信息化的教学方式。从“人人通”云平台上下载课件资源辅助备课，或带到课堂上进行展示，已成日常。

　　这中间，发生了什么？

　　改变教师的观念，并不难。正面引导、课程演示，让教师们认识到信息化手段有助于教育效率的提升。

　　然而，要充分发挥教育信息化的优势，还需实现信息化手段从“用起来”到“用得好”转变。这就需要依靠培训，使教育管理部门和一线师生的信息化素养同步提升。 湖南多地实行四级培训制度：通过“国培计划”等，培训中小学校长及教育主管部门人员；通过湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程，培训信息技术骨干教师和专任骨干教师；通过组织电化教育馆及高校等单位的专家学者赴基层，培训教育信息化基础教师；培育出来的“种子教师”，为所在学校的科任教师普及教育信息化知识。

　　“经过教育培训，教师找资源，用资源，甚至做资源，都变得更容易。”长沙市岳麓区教育局信息中心负责人林涌波说着，就在一台普通的教学一体机上，演示把一个正方形变成立方体，并完成上色、三维旋转展示、导出自制课件等操作。“像这样的功能，机器内置的小程序原本都有，但在培训前，能完成相关操作的教师可能不足10%！”

　　为实现更高水平的教育信息化，长沙市一方面通过政府出资，向企业购买优质网络课程资源，另一方面，鼓励学校录制名师课堂等音视频资料，共享到平台当中。“点击量和下载量等，可作为教师年终评优考核等的参考指标，优质资源提供者可享受适当的奖励。”林涌波说。

编辑： 柯丹洁

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