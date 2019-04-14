将大学生心理问题化解在萌芽状态

广西建立高校学生心理普查制度，注重对新生进行筛查，解决了全区高校学生心理普查数据不互通的问题，大大提高了工作效率，以往需要一个月左右完成的心理普测如今3天即可完成。

“我从剧中仿佛看到了另一个自己。”在日前举办的广西民族大学教育科学学院第三届心理情景剧大赛上，由学生自编自演的心理情景剧《独木桥》描述了一位孤独症女孩的心理转变过程，大二学生曾庆芳观看后颇有感触地说：“希望自己能像女主角一样直面内心阴暗，勇敢迈开脚步抵达全新的彼岸。”

这是广西创新高校大学生心理健康教育的一个缩影。心理情景剧、项目素质拓展、乐跑挑战赛、微电影——各高校积极创新方式方法，将心理健康教育贯穿学生日常学习生活，做到尽早发现、及时预防、有效干预，从源头筑牢心理健康防线。

“大学生正处在人生观世界观价值观定型的关键期，培育健康的心理素质尤为重要。”广西教育厅有关负责人说，为推进大学生心理健康教育工作，广西强化对高校学生心理健康教育工作顶层设计和整体规划，制定出台了系列文件，评选出27个广西高校心理健康教育与咨询“示范中心”，以点带面，辐射推动全区高校心理健康教育工作。同时，将高校学生心理健康教育示范项目列入全区振兴高等教育重点建设工程项目，纳入高等教育内涵发展的大局中重点组织开展建设。2013年至今，自治区财政每年投入200万元专项经费支持高校学生心理健康教育工作。

桂林理工大学依托广西心理健康教育与示范中心平台，建成占地1000多平方米、包含20多个项目的素质拓展基地，已联合心理委员、团校、学生会、学生助理中心、勤工助学服务中心、心理协会等开展上千场素质拓展活动，拓宽了心理健康服务内容，提升了学生的心理素质。

桂林电子科技大学将素质拓展项目与大学生心理健康发展合二为一，开展“七彩乐跑幸福生活，拓展挑战人生极限”活动，让参与者完成“体验—尝试—配合—分享—提高”的过程，实现素质拓展训练与心理健康发展良性互动。

心理健康课程是学校普及心理健康知识的重要手段。广西各高校组织心理健康教育教师研究教学内容、丰富教学手段、创新教学模式，提升了心理健康教育课程的针对性和实效性。广西民族大学面向全校学生开设通识必修课程《大学生心理健康教育》，将课程学习普及到每一位同学；广西幼儿师范高等专科学校结合学生幼师职业特点，构建心理健康教育课程教学全覆盖、心理普查全过程、咨询服务全天候、日常活动全渗透、心理调查全方位、危机事件全参与的“六全”模式，打造心理健康教育活动品牌。

广西每年实施5·25大学生心理健康教育活动月项目，通过组织开展心理健康教育特色项目评选、大学生心理健康教育征文、阳光心理照征集等，带动各高校结合本校特色，开展形式多样的心理健康教育活动，参加活动师生累计超过250万人次。每年评选出优秀原创心理健康教育主题微电影100部，建立微电影库，在广西高校思政教育在线平台上进行展播，促进学生正确认识自己、接纳自己。

在预警网络建设方面，广西建立高校学生心理普查制度，注重对新生进行筛查，解决了全区高校学生心理普查数据不互通的问题，大大提高了工作效率，以往需要一个月左右完成的心理普测如今3天即可完成。此外，还建立了心理危机转介诊疗机制、心理危机预防和快速反应机制，以及学校、院系、班级、宿舍“四级预警防控体系”，完善了心理危机干预工作预案，将大学生心理危机化解在萌芽状态。