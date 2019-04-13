家庭科普教育如何做？育儿专家现场支招

4月12日晚上，育儿畅销书作家大J和英国儿童科普书作者安娜·米尔伯恩亲临广州天河区万菱汇西西弗书店的亲子分享会。

家庭教育对孩子未来的成长路径和格局有重要影响。4月12日晚上，育儿畅销书作家大J和英国儿童科普书作者安娜·米尔伯恩亲临广州天河区万菱汇西西弗书店的亲子分享会，对谈了在家庭教育中，如何从儿童的心理发展认知规律出发，讨论优秀的科普书是如何满足不同年龄段孩子的需求；在多媒体时代, 图书如何从设计上做足创意,把孩子拉回阅读中来；以及从提高孩子的思维能力出发，分享在家庭教育的过程中，如何让孩子爱上科学知识，拥有科学思维，提高看世界的“分辨率”。

活动现场图片

亲子关系：从领航到并航，再到护航

育儿畅销书作家大J将成长型家庭教育环境中的亲子关系总结为“领航、并航、护航”三个阶段。

“父母领航”阶段一般在孩子1岁内，这期间父母替孩子做很多事，及时回应孩子的需求，让孩子知道“初来乍到”要跟着谁向前飞。

“并航”阶段一般在孩子1-2岁，父母的角色需要后退，但这不意味着撒手不管，而是在孩子接下来遇到的每一件事，帮助孩子自己做到，给予孩子试错跌倒的机会。

第三个阶段在孩子3岁左右，大J称其为“护航”。这个阶段的孩子已经开始有自己的社交圈了，他们的世界越来越大。这时，父母要做的就是多让孩子自己独立做到，多听孩子的想法，而不要急于把父母认为对的告诉孩子。

“从‘领航’到‘并航’再到‘护航’的转型，父母要让孩子感受到支持和联结，同时不断给予孩子赋能”。大J告诉记者。

分享会现场

如何挑选一本适合孩子的科普书

一本好的科普书像一个好的老师，那么，如何给孩子挑科普书？英国著名儿童科普书作者安娜·米尔伯恩在接受采访时提出了挑选科普书的几点注意事项。

首先，必须要专业，科普书对内容准确度的要求格外高。

“尤斯伯恩看里面”系列是英国尤斯伯恩出版公司的王牌科普。

其次，要保证用生动的形式表示，让孩子感兴趣。

“尤斯伯恩看里面”系列里每本书根据不同的主题，围绕核心知识进行展开，通过层层翻页，由表及里、由浅入深地将知识呈现给孩子。激发了无数小读者探索科学的兴趣，满足了孩子们渴望发现、追求突破的心理。

最后，“互动性”对于低幼的科普书来说也很重要。

“尤斯伯恩看里面”的翻页、折页设计，打破了静态的图书呈现模式，让小读者在阅读中能够保持新鲜感和不断探索的兴趣。

“尤斯伯恩偷偷看里面”系列

现代父母以前接受的教育更多的是被动接受，活动现场，大J向读者分享了《爸爸，我要月亮》这本书，这本故事绘本通过正确提问，带着孩子寻找答案，一起探索，让孩子对月亮有一种感性的认知；还有《你问我答科普翻翻书》的“星星是什么”这本科普绘本，通过一种引导式的提问，让孩子对星星有一种理性的认识。

科普是一种思维，科普绘本和非科普绘本运用得当都可以启发孩子的科普思维，帮助孩子更好得看世界。大J还推荐了安娜的《尤斯伯恩偷偷看里面•花园》这本书，打开翻页可以看到叶子下的七星瓢虫，给孩子启发，原来叶子下面会有七星瓢虫。

在分享会上特别安排了互动问答环节，两位老师就现场家长的一些问题作了耐心解答，为建立良好的亲子阅读关系积极支招。

“尤斯伯恩偷偷看里面”系列

据悉，“尤斯伯恩看里面”系列截至目前共出版60册，最新一批15册将于今年四月全面上市。