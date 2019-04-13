四月首场高招会举办！港中大（深圳）2019年综评考试新增体育科目测试！

每年的高考是社会关注的焦点，是每个家庭心系的重点，为了帮助广大考生和家长突破“志愿填报”这一重要关口，南方报业传媒集团主办了2019广东高考招生咨询会。

南方网讯（记者/柯丹洁）每年的高考是社会关注的焦点，是每个家庭心系的重点，为了帮助广大考生和家长突破“志愿填报”这一重要关口，南方报业传媒集团主办了2019广东高考招生咨询会。

4月13日上午，香港中文大学（深圳）（下称港中大（深圳））作为四月首场宣讲高校，在广州举办广佛专场宣讲会。港中大（深圳）广东省招生组组长黄顺真处长、副组长梁艳主任，在校生和在校生家长在南方报业传媒大厦与家长详细介绍学校概况和2019年招生政策，并与现场考生家长亲切互动。

一流研究型大学

实行书院制教学模式

据了解，香港中文大学（深圳）是一所经国家教育部批准，按《中外合作办学条例》设立，传承香港中文大学的办学理念和学术体系的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。

港中大（深圳）拥有现代化大学管理体制，国际认可的学术水平，聘用全球一流师资，国际化的教学氛围，培养学生的国际视野，实行书院制，培养学生全方位成长，注重通识教育，重视学生人文和传统文化传承，与港中大一致的学术水平，颁发香港中文大学学位证书等六大方面特色。

港中大（深圳）采用理事会领导下的校长负责制的管理体系。港中大（深圳）广东省招生组组长黄顺真处长现场介绍：“校园空间与建筑既彰显了中国元素又体现了西方韵味。”学校现有四所学院，经管学院、理工学院、人文社科学院、生命与健康科学学院，四所书院，逸夫书院、学勤书院、思廷书院以及祥波书院。

学校要培养什么样的人？港中大（深圳）注重国际交流和学生国际视野的培养。黄顺真处长在现场阐述了学校的育人理念：第一，学贯中西，培养全球视野；第二，汇通古今，结合传统与现代；第三，融合文理，结合专业教育与人文素养。目前，来自世界各地的4300多名优秀学子在港中大（深圳）求学。大学长远办学规模为国内外学生11,000人，其中本科生7,500人，硕士及博士研究生3,500人。

实行提前批录取和综合评价录取

综评考试新增体育科目测试

港中大（深圳）广东省招生组副组长、招生办助理主任梁艳介绍，2018年，港中大（深圳）的内地本科生生源质量在2016、2017两年持续大幅上升的基础上，再次实现跨越式提升。理科平均录取分数超过各地一本线133分，文科平均录取分数超过各地一本线82分；英语平均录取分数高达138分。

据了解，香港中文大学（深圳）2019年在广东实行提前批录取和综合评价录取。其中，提前批录取完全依据考生的高考成绩择优录取。考生高考英语必须达到120分及以上（满分以150分为计）。综合评价录取是按一定比例参考学生高考成绩（60%） 、入学测试成绩(30%)和高中学业水平考试成绩(10%)进行综合评价的招生录取方式，按照教育部规定，今年将在入学测试中增设体育科目测试。梁艳主任在现场透露，高考的提前批次比普通批次要早录取，如不被录取，不影响一本批次，等于多一次报考机会。

港中大（深圳）高考基础上的综合评价录取的比例构成：

综合评价录取笔试面试考什么？梁艳主任介绍，综合评价考试强调考察学生的中英文写作能力、表达能力和综合理解分析能力，主要考核学生高考未涉及的或不易发挥的观测能力、表达能力，沟通能力，考察学生对个人、家庭和社会的责任感；对社会、对世界的见解；对人类文明的认知等。她现场也透露了往年考试题目，并提醒考生家长，考试题目主要考核学生综合素质，没有固定的题型及内容，切勿盲目相信高价培训机构。

2019年，港中大（深圳）对综合评价录取方式的高中学业水平成绩的要求是：各学科成绩须为BBB级（含等同BBB，如ABC）及以上；每出现一个B减1.5分；每出现1个C，减2.25分；出现D者，不考虑其申请。据了解，2019年广东综合评价报名通道入学测试报名系统已开放，有意报考的考生需在5月15日前登录该校官网进行填报。

2019年港中大（深圳）综合评价录取模式关键时间点：