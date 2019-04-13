近日，教育部批复同意建设北师大珠海校区的消息迅速传播开来，引发社会广泛关注。专家表示，北师大珠海校区的建设是多方共赢结果，北师大落户广东将触发“鲶鱼效应”，带动全省师范类高校做加法、上台阶。

近日，教育部批复同意建设北师大珠海校区的消息迅速传播开来，引发社会广泛关注。专家表示，北师大珠海校区的建设是多方共赢结果，北师大落户广东将触发“鲶鱼效应”，带动全省师范类高校做加法、上台阶。

组建高等教育学院和一带一路学院

根据规定，北京师范大学珠海分校将于2021年停止招生，2024年终止办学。教育部表示，在珠海分校终止办学前，切实保障教育教学质量和受教育者的合法权益。在珠海分校终止办学后，妥善安置现有教职工，严格履行相关法律程序，确保珠海分校规范、有序、稳定退出。

“我看好北师大珠海校区的建设！”清华大学教育研究院常务副院长史静寰教授直言，广东省和北师大做了一个双赢的举措，很值得期待。

此前，北京师范大学副校长王守军在解读珠海校区转型升级的规划发展情况时透露，该校明确以北京校区、珠海校区为两翼的一体化办学格局。北京校区、珠海校区将形成各有侧重、优势互补的功能定位。

其中，珠海校区将建设成为与北京师范大学北京校区同一水平的南方校区，将建设成为中国基础教育教师的“黄埔军校”，将着力构建政产学研用一体化的创新型“教育硅谷”。

北师大的宏伟蓝图绝不仅仅是“移植”优质的师范教育，还有更加深远的打算。记者从学校获悉，珠海校区将建设未来教育学院和一带一路学院，培养未来卓越教师，推进学科交叉创新。

广东呼唤更高质量师范高等教育

广东是经济大省、强省，需要有优质的教育与之相匹配，师资培养成为当务之急。

“通过联合办学，与优质大学的合作来提升自己的高等教育整体发展水准，同时带动基础教育和整个区域的发展，这个综合考量是值得参考的。”史静寰认为，珠海得以先行一步，靠的是拥有本地化发展基础的院校升级而来。她指出，搞高等教育不像搞经济，可以较快地发展起来，而是需要更长时间的积累。从这个意义上来说，用引进的方式是比自组大学更加便捷的一种手段。

从师范类高校布局来看，大部分全日制师范类院校聚集在广州。由于历史原因，粤东粤西粤北地区负责师范生培养的高校发展水平还存在一定差距，优质资源较为稀缺。因此，2018年2月1日，省教育厅出台了《广东“新师范”建设实施方案》（下称《方案》）。《方案》特别指出，坚持教师教育以师范院校为主，师范院校以培养教师为主的原则，引导师范院校合理定位。结合“粤东西北高校振兴计划”，统筹资源加强粤东粤西粤北地区师范院校建设。2018年5月14日，省教育厅组建了11个“广东省创建国家教师教育创新实验区”，采取“高校+地级市”的结对帮扶模式，合作共建单位覆盖全省21个地级市。

通过强带弱、大带小，“新师范”的广东试验有了一定的效果，但是师范高等教育领域仍然需要一次“阵痛期”，才能获得新生。肇庆学院教师教育学院院长肖起清教授指出，作为国内师范高等教育的引领者，北京师范大学落户广东将触发“鲶鱼效应”，对全省高等教育格局是一次再造和重构，起到重要的引领和示范作用。广东的师范类高校原有的办学状态和办学格局受到冲击后，势必会做加法、上台阶。