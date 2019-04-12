培正中学金融素养讲座，健康财富观是核心

“风险vs.收益，如何不纠结？”

“风险偏好，你是属于哪一种？”

“为什么‘鸡蛋’不要放在一个篮子里？”

在有着130年历史的培正中学，初、高中80多名同学们正在与来自恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）的志愿者导师探讨风险与回报如何权衡这一“永恒话题”。相比投资技巧，志愿者更重视引导同学们懂得风险与收益的关系，树立健康的财富观，培养良好的品格。

据悉，这次金融素养讲座是“2019恒生中国青少年金融素养提升计划”广州站的重要活动之一，旨在全面提升青少年金融素养的这一教育公益项目已连续四年在全国不同地区开展。今年，该项目的覆盖范围拓展至华北、华东、华南和华西的6个城市。多项创新实践活动将逐步登陆上海、北京、广州、深圳等各大城市，还将首次落地成都和杭州。

恒生中国志愿者为广州市培正中学学生开展金融素养讲座

“恒生中国青少年金融素养提升计划”是由恒生中国与非营利教育机构——青年成就中国（“JA中国”） 联手开展的旨在全面提升青少年金融素养的教育公益项目。自2006年起，项目连续四年在全国不同地区推出理财课堂、金融理财讲座、银行职业见习日、金融理财大赛以及教师金融素养培训工作坊等创新实践活动，为学生和教师提供了丰富的金融知识辅导，实现校内金融素养学习与校外金融知识实践的平衡。四年间，恒生中国员工以志愿者老师身份，累计走进全国北上广深17所高中，为超过2800名中学教师和学生带去多项金融素养创新实践课程。

恒生中国志愿者重视培养学生树立健康的财富观

恒生中国副董事长兼行长宋跃升表示：“恒生中国携手JA中国连续第四年开展青少年金融素养公益教育项目，在为青少年搭建衔接校内与校外金融素养学习实践平台的同时，我们更重视培养学生良好的品格，树立健康的财富观，其中诚信是最重要的金融素养。我们欣喜地看到恒生中国助力的学校成为当地的金融素养特色学校，并开展各类金融素养特色课程。此外，我们鼓励恒生中国员工志愿者积极参与其中，把自己的金融专业实践与青少年金融素养教育相融合，为金融公益教育注入新的内涵。“