4562亿元教育经费收从哪里花向何处

？“双一流”建设高校将得到哪些支持？我们还是可以从这部具有法律效力的“教育账本”中找到答案。

日前，教育部公布了2019年度部门预算，总收支预算约为4562亿元，相较上一年增加约447亿元，增幅约10%。这份部门预算反映的是部本级、75所直属高校及38个直属单位等部门的经费收支情况的预算，并不包括中央财政转移地方的教育专项，但作为教育经费的重要组成部分，钱从哪里来，又将花到哪里？“双一流”建设高校将得到哪些支持？我们还是可以从这部具有法律效力的“教育账本”中找到答案。

凸显教育优先发展地位

关于资金来源，教育部2019年部门预算显示，2019年一般公共预算财政拨款约为1527亿元，比上年执行数增加约95亿元。其主要原因为生均综合定额、出国留学经费以及学生资助工作专项等支出增加。

“教育部部门预算收入即资金来源，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和上年结转经费，而财政拨款是最重要和最稳定的收入来源。”南京大学教育经济与管理研究所副所长宗晓华介绍。

“近年来，教育部门拨款的增幅都明显高于中央一般公共预算”，宗晓华认为，在“过紧日子”的大背景下，这样的投入趋势凸显了教育事业优先发展的战略地位。

科技创新支出从“硬件”转向“软件”

教育部2019年部门预算显示，今年教育（类）支出约1384亿元，占90.67%，科学技术（类）支出则占2.92%。

助学金一项预算数额约为187亿元，而去年该项金额约100亿元，今年增加了近一倍。

在科技创新方面的支出，则呈现从“硬件”向“软件”的转移趋势。报告显示，重点实验室及相关设施投入比2018年财政拨款执行数减少约3585万元，但是高技术研究增加约2亿余元，达到近5亿元。科技重大专项增加3735万元，达到8380万元。

与此同时，2019年教育部按10%压减了培训费、对转制文化企业补助等非刚性、非重点项目的支持。“三公经费”支出方面，教育部预算数为2079万元，其中，因公出国（境）费1576万元，相较于2018年增长363万元，主要是因为新增中央交办的教育对外交流任务；而公务用车购置及运行费、公务接待费，均得到进一步压缩。

此外，今年教育部拟安排800万元，用于抽检约6000篇（不含军队系统）学位论文，抽检比例为上一学年度授予博士学位数的10%左右。

部门收入预算中“其他收入”科目占比逐年降低，近三年分别是13.94%、12.53%、12.26%。北京大学中国财政科学研究所副所长魏建国坦言，“其他收入”科目占比过高，一直是人们对政府部门预算公开诟病的环节，“这些年教育部部门收入预算中该科目占比的逐步降低，表明了相关领域投资的细致化、透明度在逐步改善”。

花钱要绩效，无效要问责

教育部2019年部门预算显示，财政拨款收支中，数额最大的一项为教育支出，预算金额约为1423亿元，占财政拨款总预算比例近90%，而支出预算主要包括基本支出和项目支出。

“基本支出占比和机构的经费使用自主权密切相关”，魏建国分析，基本支出通常由相关机构自主安排使用，而项目支出则要受到相关项目要求的限制。

2019年，高等教育预算数约为1163亿元，比上年财政拨款执行数增加24亿元。同时，重点保障“双一流”建设和高校科研创新等支出。小学教育、高中教育预算分别约为5亿元、16亿元，而这两项预算只针对教育部直属高校有财政户头的12所附属小学、16所附属中学。去年，教育部2018年部门预算公布时，曾出现“教育部给中小学拨款不及来华留学生经费”的谣言，当时教育部回应称，部门预算中的中小学预算只是针对部直属高校附属中小学，与全国中小学之间没有对应关系。魏建国还提醒，“事实上，在全国教育经费投入中，教育部的部门预算只占其中比较小的一部分，不能与中央教育预算、全国教育经费预算相混淆”。

“在教育部部门预算单位中，直属高校历来是重要主体”，魏建国表示，从2015年以来，基本支出占比呈逐年递增趋势，体现了直属高校的资金经过统筹安排更加好用，有助于进一步落实和扩大直属高校办学自主权。

本次公布的教育部部门预算并未涉及各直属高校的具体经费预算。根据75所直属高校2018年度预算来看，有65所高校预算数大幅增长，10所高校预算经费出现了下降。清华大学仍是全国唯一一所预算超200亿元的学校，达到269亿元，领先第二名浙江大学100多亿元，北京大学和天津大学预算出现明显缩水，天津大学跌出了“百亿高校”，同济大学2018年预算第一次超过100亿元，预算增长最快，为75.10%。

目前，一些高校仍然存在预算执行不力，导致大量资金沉淀，拉低了教育部的部门整体预算执行率。而教育部直属高校多数为“双一流”建设高校，“双一流”建设强调绩效评价与绩效拨款，必须要提高教育经费使用效益，提高预算的科学性和资金使用效率。

宗晓华表示，“花钱必要绩效，无效必要问责”，要用预算倒逼高校提高经费预算和使用的科学性，将年度预算与事业规划紧密结合，要用绩效预算倒逼高等教育实现内涵式发展。