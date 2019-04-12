贫困考生高考专项报名4月25日截止

今年，贫困考生专项申报时间较去年推迟1个月，于4月25日截止，其他申报细节基本保持不变。

4月9日，教育部发布《关于做好2019年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》（以下简称《通知》），规定今年贫困地区考生申报高考专项计划的具体细节。今年，贫困考生专项申报时间较去年推迟1个月，于4月25日截止，其他申报细节基本保持不变。但《通知》强调，对于违规考生，视情节轻重将处以暂停参加各类国家教育考试1至3年的惩罚措施，较往年相比，最低年限不少于1年，力度加强。

生源不足高校可降分录取考生

《通知》指出，实施区域为集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州。考生须同时具备下列三项条件：符合2019年统一高考报名条件；本人具有实施区域当地连续3年以上户籍，其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。

与往年不同的是，今年，该专项招生计划的申报时间推迟近1个月，于4月25日截止，随之，高校审核名单公示时间也推迟至5月20日前。在录取条件方面，《通知》明确，录取分数原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线，但有关高校生源不足时，要采取多次公开征集志愿、适当降分录取等措施，完成招生任务。

违规考生按作弊处理

教育部明确要求，专项计划考生户籍、学籍资格审核由各省（区、市）负责组织。各省（区、市）要健全省、市、县三级教育、公安等多部门联合审核工作机制，逐级落实工作责任。对存疑的考生，要及时商请有关教育行政部门或招生考试机构复核，坚决取消不符合实施区域、学籍、户籍等要求的考生资格。有关教育行政部门、招生考试机构和中学要积极配合高校开展考生资格复查。

为保证公平，《通知》要求加大信息公开公示。地方各级招生考试机构和中学要及时将通过专项计划报考资格审核的考生姓名、学籍学校、就读学校、本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地等信息分别在省、市、县招生考试机构网站和所在中学网站和班级公示。此外，从严查处违规行为。对伪造、变造、篡改、假冒户籍学籍等虚假个人信息和提供虚假申请材料的考生，均应当认定为在国家教育考试中作弊，取消专项计划报名和录取资格，同时由有关省级招生考试机构或教育行政部门取消其当年高考报名、考试和录取资格，并视情节轻重给予暂停参加各类国家教育考试1至3年的处理。