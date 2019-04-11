北师港浸大未来怎么样？都挺好！

2017年9月，北师港浸大全体师生迁往位于会同村的新校园，开启了新的篇章，拥有了“金同路2000号”的新身份。

昨日，一篇《再见了，北师大珠海分校！教育部宣布：2021年停止招生！》在朋友圈刷屏。优优在浏览评论时，发现有些读者对北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(北师港浸大，英文简称UIC）的发展历史还是不甚明了。以下，又是优优的科普时间了，请搬好小板凳。

2005年，北师港浸大由北京师范大学（位于北京）与香港浸会大学（位于香港）携手在珠海成立，属独立法人。在支持UIC的发展上，这两所母体学校有地的出地，有钱的出钱。建校之初，由北京师范大学提供约200亩土地为期30年的使用权，由香港浸会大学提供1.5亿港币的贷款作为开办费并建设教学楼，迈出了首家内地与香港合办大学的第一步。UIC也拥有了自己的第一个家——“金凤路28号”。

2004年，北京师范大学与香港浸会大学签署合作办学协议

位于金凤路28号的旧校园航拍图

“落户”珠海之后，UIC虽然面临很多办学的困难，但还是努力以独特的博雅教育、全人教育等教育模式培养了一届届优秀学子，生源质量也不断提升（入学竞争日益激烈）。超过六成的毕业生出境深造，他们之中的绝大部分学成归国后，投身各行各业崭露头角。同时，UIC一直以积极开放的心态参与珠海这座城市的经济与社会发展，鼓励师生服务社会，助力珠海市的社会管理、英语培训、食品安全、文化产业管理等方方面面。

UIC每年有超过六成的毕业生出境深造

良好的办学成效为UIC赢得更好的发展契机。2014年6月，珠海市政府与UIC签署合作协议，在离“金凤路28号”约1.5公里的会同村划拨300亩土地给UIC建设新校园。UICer终于要有一个更宽敞的新家——“金同路2000号”！

2014年新校园奠基典礼

2017年，经友好协商，UIC将土地提前交还北师大、将教学楼转让给北师大珠海分校。至此，UIC告别了“金凤路28号”的办学历史，十二年的美好记忆留存心中，有多少UICer是依依不舍将自己的购物车地址换掉的。

2017年9月，北师港浸大全体师生迁往位于会同村的新校园，开启了新的篇章，拥有了“金同路2000号”的新身份。不断完善的软硬件设施，为师生开展教学活动提供更好的支持。更多的学术交流、开展研究生教育、开设新专业……UIC在打造一流博雅型大学的路上持续发力。

位于金同路2000号的UIC新校园

而两所母体学校，也一如既往地支持UIC的发展。汤涛校长近日在接受《南方日报》采访时表示，UIC与北京师范大学未来将有更多的合作，如探索共建数学科学研究所和文化历史研究中心，以及共享师资等。未来希望双方能在文理优势学科加强科研合作，强强联手取得双赢。UIC与香港浸会大学的很多优势学科也有合作的空间，可以乘粤港澳大湾区建设的强劲东风，推动双方互补发展。【推荐阅读：对话|“院士校长”汤涛：联合办学不只是名字的简单叠加】

你问北师港浸大未来怎么样？

我们的答案是：都挺好！

来源|北师港浸大新闻公关处