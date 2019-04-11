对话|“院士校长”汤涛：联合办学不只是名字的简单叠加

UIC“新掌门人”汤涛亮相招生说明会现场，热情解答学生家长问题。

近日，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（下称“北师港浸大”，英文简称UIC）招生说明会在广州举行，UIC“新掌门人”汤涛亮相现场，热情解答学生家长问题。

汤涛，是广东省为数不多的“院士校长”之一。这位“院士校长”早在1998年便开始在香港浸会大学任教，并参与了之后北师港浸大创校的整个过程，与北师港浸大也是颇具渊源。

北师港浸大作为国内第一家由内地与香港高等教育界合办的高校、内地第一家博雅型大学，经过近十五年的发展，北师港浸大已经拥有了先进的教学设施和专业的师资队伍，为学校创新的博雅教育、国际化教育奠定了坚实的基础。作为新上任的校长，汤涛将如何诠释北师港浸大的博雅教育？北师港浸大作为联合办学高校如何求同存异寻求深入合作？北师港浸大未来发展如何谋划？南方网记者专访了汤涛校长，了解到办学的最新动向。

博雅教育

真知笃行 关注学生个体发展

南方网：北师港浸大践行的是博雅教育理念，现在很多学校也都会提到“博雅”二字，您如何理解？

汤涛：现在，“博雅教育”、“全人教育”多有提及，但真正把它落到实处显得不太容易。博雅教育的一个重要内容是通识教育，需做到文理互重、全方位发展。比如，北师港浸大坚持国际化视野，实行全英文教学的同时，也增强传统文化、历史文化、综合能力的培养；特别关注学生个体发展，注重个人心智的开启与扩展以及人格的培养和塑造，而非局限于传授某一狭窄领域的知识和技术。

南方网：就像您之前给北师港浸大学子上第一课时特别提到的“要拓宽国际视野，更要有家国情怀”那样吗？

汤涛：是，在北师港浸大，与国际接轨是非常容易的。学校拥有来自30个国家和地区的优秀教师队伍，而且与世界上许多知名高校都有合作关系。我们希望每个学生真正有一年、一学期或者一个寒暑假，到我们合作的大学去交换或者交流。这样，一方面帮助学生打开国际视野，另一方面让学生对合作学校的优势项目、优势专业有充分了解，并保持良好互动。

家国情怀也是一样，在中国大地上培养的学生，必须对这个国家有很深刻的认知及很深切的情感，所以，我们学校非常注重培养学生对中国传统文化、中国历史进程的了解，增强他们对这些方面的认同感、自豪感。

南方网：我们都知道北师港浸大有着以学生为本的育人理念，您觉得这个“以学生为本”具体体现在哪些方面？

汤涛：我们对老师的考核绝大比例是在教学成果方面，而非学术成果。老师要把培养学生作为他们的第一要务，没有研究成果没关系，但他们必须有很强的教学能力，要很好地引导学生，愿意花时间在学生身上。

南方网：不以学术成果判断的话，那以什么为标准来衡量优秀教师呢？

汤涛：这个衡量的标准，第一个是体现在口碑上，受学生爱戴的总是好老师；还有一个就是他培养出来的“产品”，比如，衡量一个教练优秀与否，直接体现就是他所带运动员的成绩。

新高考改革

加强综合素质培养 践行“全人教育”

南方网：近几年我们国家新高考改革政策正在推行，您觉得高校在其间担任什么角色？

汤涛：高校在高考制度改革上能起到的作用其实是很有限的，但我想政策的改革是越来越人性化，越来越受学生和家长的欢迎的，通过高考制度改革把学生中学时的基础打得更扎实，将来跟我们大学的衔接也会更好一些，实际上，从高校的角度来说，我们是受益方。

南方网：北师港浸大在广东省实施高考基础上的综合评价录取制度已经是第七年了，考生的竞争越来越激烈，您觉得这种录取方式对人才选拔有什么作用呢？

汤涛：广东经济发展较快，学生整体素质较高。光看一个高考成绩，实际上是比较片面的。所以，对广东省的考生进行全方位考核，给学生更多的表现机会，是一个不错的方式，也是更科学地选拔人才。

合作办学

连接资源优势 强强联手实现共赢

南方网：作为新上任的校长，您对北师港浸大未来的发展有什么规划？

汤涛：在创校校长吴校长的领导下，UIC现在已经有了很好的基础。校园环境漂亮，基础设施完善，教学模式也已经很成熟。未来主要是在以下几个方面持续发力。

首先，UIC要继续提高国际化水平，增强国际化教育，计划继续开拓学生国际视野，让学生走的地方更多，去的地方更好。

其次，要引进更高水平的教师队伍，夯实师资实力。再者，在学术研究上面有所突破，形成有特色的学术研究方向，不追求量但一定要有质。

还有就是，要增强与北京师范大学、香港浸会大学两所母体学校的交流合作。

南方网：北师港浸大作为联合办学的一所高校，您觉得如何深化融合发展？

汤涛：我们本着求同存异的理念，进行密切的交流合作。

北师港浸大与两个母体学校各有优势。比如，北师大在教育学、心理学、历史学方面具有学科优势，将提供学术支撑；香港浸会大学在数学学科上有比较前沿的专业造诣；北师港浸大这些年在人文学科方面发展很快，具有一定的基础。校校之间加要强交流，结合各自的优势寻求合作，比如说，前期我们一直在探索的共建数学科学研究所和文化历史研究中心；最近我也在推进UIC附近区域科技创新平台的搭建；在将来，我们还会有共享师资等更多合作探索。联合办学，不只是两个名字的简单叠加，而是强强联手取得双赢。

伴随着粤港澳大湾区的建设和大湾区规划纲要的发布，在打造教育和人才高地、加强粤港澳青年交流等方面做出了明确的指引，粤港澳的教育合作掀起新的热潮。这也让北师港浸大迎来发展的重大机遇。

汤涛认为：“把珠海及自身的发展方向、优势资源传递给对方，让他们看到合作的价值。”不难看到，在创新创业、学校科技平台建设方面，北师港浸大积极推动香港科研成果在珠海实现转化，注重推动教学与科研良性互动。

而且，“不论是高校间推动合作，还是地区要吸引科研人才，第一要素就是要为人才提供发挥才能的平台。”汤涛表示。

未来，北师港浸大将更加集中精力与母体加强紧密合作，将香港浸会大学、北京师范大学的优势学科、科研成果作为发展支撑，发挥协同效应，为粤港澳大湾区输送更多优秀人才。真正发挥联合办学的叠加效应，产生更多良性互动。