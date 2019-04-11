粤沪小学携手，共探财经素养创新发展

4月10日上午，以“小学生财经素养教育与德育整合的发展之道”为主题的2019年粤沪两地小学生财经素养交流展示活动在五羊小学举办。

4月10日上午，以“小学生财经素养教育与德育整合的发展之道”为主题的2019年粤沪两地小学生财经素养交流展示活动在五羊小学举办。广东省中小学德育研究会会长韩东才教授、广东省中小学德育研究会副会长兼秘书长王颖教授、原上海市中小学德育研究协会副会长董念祖老师、花旗银行广州分行行长宋君先生、花旗中国企业公民总监刘玲子女士、北京师范大学中国教育创新研究院青少年财经素养教育研究中心执行主任王胜老师以及培正教育集团和各兄弟学校的领导、老师共聚一堂，分享财商教育经验，共促财经素养教育发展。

花旗银行广州分行行长宋君为五羊小学同学赠送《神探贝妮》理财漫画书

活动中，粤沪两地代表就开展财经素养教育分享经验。五羊小学张永红校长以《财德共育，提升素养》分享了学校开展财经素养教育的校本化特色，从财经素养教育的“顶层设计-课程化-主题化-特色化-社团化-银行联动”这六个方面进行了介绍。

五羊小学张永红校长

上海市金山区海棠小学的钱欢欣校长以图片、视频等，向与会人员分享该校开展财经素养教育工作的经验。

上海市金山区海棠小学钱欢欣校长

五羊小学黎国姬主任和来自上海的王欢老师分别上了一堂生动有趣的财商教育课。黎主任组织孩子们对生活中的各种折扣进行讨论，让学生感悟合理消费、避免盲目购物的重要性。王欢老师执教的财商教育课精彩纷呈，从春游活动切入，让学生明白消费中的必要和想要。

财商教育课

记者了解到，本次活动旨在推进小学生财经素养教育，帮助学生树立正确的劳动观、金钱观、财富观。活动的成功举办也让粤沪两地财商教育碰撞出了思想的火花，为五羊小学今后开展财经素养教育提供了有效借鉴。