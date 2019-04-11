“2019广州日报高职高专排行榜”发布

4月10日，广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布“2019广州日报高职高专排行榜”，以职场竞争力指数、教育竞争力指数、品牌竞争力指数和二次评估指数四个一级指标建构综合指数，科学评价国内1400所高职高专，推出“2019广州日报高职高专排行榜—TOP1000”以及五个子榜单。

“2019广州日报高职高专排行榜”（以下简称“高职高专排行榜”）针对高职高专的职业性、区域性、综合性和行业性四大特点，采用全国范围内可比的指标进行评价，助力培育精益求精的“工匠精神”，打造高职高专评价体系的中国标准。

GDI智库自2017以来，每年发布首个主流媒体研制的全样本高职高专排行榜，对高职高专进行专业的第三方公益评估，高职高专评价标准渐成体系日臻成熟。

评价1400所高职高专，实现全样本评估

今年全国“两会”《政府工作报告》提出“改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。”

4月1日，教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》，集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台。这是继示范（骨干）高职高专院校建设计划后，高职高专又一国家层面重要工程。

高职高专教育在国家产业结构转型升级中发挥着越来越重要的作用，对经济社会发展有越来越高的贡献度。与去年相比，今年多数院校的综合指数得分都有提高，这在一定程度上反映了高职高专教育近年的快速发展。

“高职高专排行榜”是国内主流媒体发布的全样本高职高专排行榜，填补了国内高职高专全样本评估的空白。

本次排行评价1400所高职高专，其中公办院校1083所，民办院校315所，中外合作办学院校2所。此次排行榜未涉及香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区高校。个别合并的高职高专，因两所组成院校独立招生，选择分开排名。

与本科高校相比，高职高专具有明显的职业性、区域性和行业性等特点，评价高职高专与评价本科院校有很大的不同。GDI智库在遵循数据可采集、易采集、具权威性的基础上，解决了高职高专排名的重要难题，采用通用的、全国性的可比数据，科学确定能够体现高职高专办学特点的评价指标和体系。但同时也强调高职高专的多样性发展，注重服务区域经济社会发展，可以看到，有些办学特色鲜明的院校在排行榜中脱颖而出。

有业内专家表示，榜单的发布无疑将有助于推动中国特色高职高专建设，打造更科学合理的高职高专评价标准体系，使高职高专扎根中国大地，服务国家创新驱动发展战略。

值得一提的是，排行榜对考生高考志愿填报也有一定的参考价值。

2016年开始，广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）陆续通过一流学科排行榜、应用大学排行榜和高职高专排行榜实现对普通高等教育体系分类评价的全覆盖。通过上述三大类型排行榜，形成具有自身鲜明特色、日臻成熟的对我国高等教育特别是高等院校的评价标准体系，并分别在每年的4、5、6月先后陆续发布三大榜单。

四大指标注重成果产出导向

2006年，高等教育排名的质量标准和操作范例的“柏林原则”正式对外公布。根据柏林原则，高等教育排名应尽可能选择产出而非投入的指标来评价。

“高职高专排行榜”注重成果产出导向，不过多关注投入性指标，展示高校近5年的动态发展情况，反映近期发展势头而不是单纯历史累计的办学实力，对办学者近期的办学思路、发展方向有极强的参考价值。“我们希望社会正确看待榜单排名，它反映的是学校办学整体趋势，为高校判断自身所在的发展水平区间提供有价值的客观参考。”榜单研制团队表示，在“2019广州日报高职高专排行榜—TOP1000”榜单中，只给出了前300所院校的具体排名，后700所学校使用区间排名，也正是基于这一考虑。

高职高专具有较强“综合性”，这一特点也决定了对高职高专的评价应该是综合性指标，而不是单一性指标。在遵循数据可采集、易采集、具权威性的原则基础上，榜单设置四个操作性强的一级评价指标：职场竞争力指数、教育竞争力指数、品牌竞争力指数和二次评估指数。

“职业性”是高职高专教育的突出特点，为此设置“职场竞争力指数”。“职场竞争力指数”是评价毕业生在职场中的竞争力，以就业率和就业质量等维度评估毕业生就业情况。“职场竞争力指数”通过招聘网站等多渠道的就业数据，对平均起薪、雇主满意度等指标进行加权分析。

“高职高专排行榜”提出“教育竞争力指数”，主要评价高职高专在科教两方面的发展情况。“教育竞争力指数”坚持“科教融合”理念，倡导科研、教学相互融合，教学服务于人才培养，科研也要为高水平人才培养提供支撑，两者共同服务于人才培养。

一般地，人们更习惯通过高校的品牌影响力来判断教育质量，品牌价值越高被视为教育质量越好。在这个意义上，高校在办学过程中的影响力也是办学的一种产出，产出的是品牌和影响力。品牌形象对高校的发展至关重要，在很大程度上反映学校办学水平，这也是全国性的可比办学指标。“品牌竞争力指数”通过问卷调查和大数据抓取，对高校的媒体影响力等多个涉及品牌的因素进行评价，得出最终结果。

“二次评估指数”是广州日报数据和数字化研究院研制团队的一大创新，组织专家团队对国内外有影响力的几大主要大学排行榜进行专业鉴定，确定其可信度指数，并分别进行5分、3—4分、1—2的分级赋值，综合加权后确定得分。“二次评估指数”能修正排行榜指标体系可能存在的误差，同时通过对标进一步确认排行榜的科学性。